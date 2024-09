Schwebende Schönheiten: Hängepflanzen mit Wow-Faktor für Dein Zuhause

Wer nach einer kreativen Art und Weise sucht, eine Wohnung oder ein Haus zu verschönern, kommt an Hängepflanzen nicht vorbei. Sie sehen unglaublich stylisch aus und bringen frische Akzente in Deine vier Wände.

Hängepflanzen verleihen einer Wohnung eine besondere Ästhetik. © 123RF / mohsinmajeed7

Hat man keinen Platz mehr in der Wohnung oder möchte man einfach etwas Leben in seinen Wohnraum bringen, sind hängende Zimmerpflanzen eine optimale Lösung.

Je nach Pflegebedürfnissen sind der Kreativität, wie und wo man sie aufhängt, keine Grenzen gesetzt. Ob am Fenster, an einer Wand oder von der Decke - ob in einer Makramee-Blumenampel oder einfach auf einem Regal positioniert: Dein Urban Jungle wird dadurch auf ein ganz neues Level gehoben.

In unterschiedlichsten Größen und Formen können Hängepflanzen in jedem Raum ein wunderbares Ambiente schaffen. Je nach empfohlenem Standort und Pflegebedürfnissen finden sich für Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer die perfekten hängenden Zimmerpflanzen.

Auch rankende Zimmerpflanzen kann man zweckentfremden und aufhängen. In der Regel werden ihre Blätter dadurch nicht so groß.

TAG24 hat sieben schöne und besondere Hängepflanzen zusammengestellt.