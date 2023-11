Wie kann man den Adventskranz frisch halten? So klappt's bis Weihnachten

Möchte man seinen Adventskranz frisch halten, sollte er regelmäßig befeuchtet werden. © 123RF/neirfy

Vorfreude ist die schönste Freude. Schon Wochen vor Weihnachten werden daher Weihnachtsschmuck und Lichterketten hervorgekramt und die Wohnung festlich geschmückt. Wann genau man loslegen sollte, steht hier:

Nicht fehlen darf natürlich auch der Adventskranz. Mit jeder Woche wird eine weitere Kerze angezündet und die Vorfreude gesteigert.

Insgesamt ist ein Kranz etwa vier Wochen lang in Gebrauch. Damit dieser in seiner vollsten Pracht zum eigentlichen Weihnachtsfest noch so ansehnlich aussieht wie am ersten Tag, sollte man seinen Adventskranz frisch halten.

Mit folgenden Tipps kann man ihn auch noch zum Weihnachtsfest bewundern.

