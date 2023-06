Trockenblumen selber machen: Mit diesen Methoden & Pflege-Tipps klappt's

So können beispielsweise besonders lieb gewonnene Blumensträuße von der Hochzeit oder einem Jubiläum haltbar gemacht werden. Aber auch mit einzelnen Blüten lassen sich so manche Gegenstände wunderbar verschönern.

Blumen dienen oft als Schmuck und sind daher in Sträußen, Kränzen und sonstigen Gestecken für viele Menschen ein schöner Blickfang.

Bevor es an das Blumentrocknen geht, sollten einige Utensilien bereitgelegt werden. Neben einem Seil zum Aufhängen (alternativ kann man auch einen Holzstab oder Ast benutzen) werden Bindfaden, Schere oder Messer und natürlich die ausgewählten Blumen benötigt.

Mit der Hänge-Methode können komplette Sträuße getrocknet werden. © 123rf/serezniy

1. Schritt: Zu Beginn sollten Blätter und Dornen, die sich am unteren Bereich des Stiels befinden, entfernt werden. Somit wird der Fokus mehr auf die Blüte gelenkt.

2. Schritt: Die Blumenstiele werden mit einem scharfen Messer schräg angeschnitten und anschließend in frisches Wasser gestellt. Dadurch können sie sich noch einmal gut vollsaugen, was später für eine bessere Stabilität sorgen soll.

3. Schritt: Nach wenigen Stunden können die Blumen aus dem Wasser genommen und zu kleinen Sträußen zusammengebunden werden. Blumen mit großen Blüten können auch einzeln verarbeitet werden.

4. Schritt: Die Bündel werden nun an einem Seil oder Ast bzw. Ähnlichem befestigt und mit den Blüten nach unten an einem warmen, trockenen Platz aufgehängt. Dadurch sollen sie nach dem Trocknungsprozess ihre ursprüngliche Form behalten. Wichtig in diesem Schritt: Wenn man Blumen trocknen lässt, sollten sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Damit wird das Verblassen der Blüten verhindert.

5. Schritt: Jetzt heißt es, Geduld zu haben. Je nach Sorte dauert die Zeit des Trocknens eine Woche bis etwa einen Monat. Um zu überprüfen, ob die Trockenblumen "fertig" sind, kann man in regelmäßigen Abständen an Stielen und Blüten fühlen, inwieweit noch Feuchtigkeit in ihnen steckt.

6. Schritt: Zum Schluss werden die Trockenblumen noch mit etwas Haarspray fixiert. Dadurch werden sie einerseits haltbar gemacht und verlieren andererseits nicht ihre Farbe.

7. Schritt: Nun können die Trockenblumen ganz nach Belieben zum Basteln und Dekorieren weiter verarbeitet werden.