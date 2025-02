So kann man Rosen frisch halten: 5 Tipps für langen Blütenzauber

Was für ein wundervolles Geschenk Rosen doch sind! Nur wie kann man Rosen frisch halten, damit man so lang wie möglich etwas von ihnen hat? TAG24 hat fünf hilfreiche Tipps für Dich!

Die folgenden fünf Tipps helfen dabei, dass Rosen viele Tage in voller Pracht erstrahlen und so lang wie möglich für Freude sorgen.

So prächtig wie Rosen wirken, so empfindlich sind sie allerdings auch. Ohne die richtige Pflege behalten sie ihre Blütekraft und Wirkung nur wenige Tage.

Rosen sind wohl eines der bekanntesten Symbole für die Liebe. Ob zum Geburtstag, Valentinstag oder einfach mal so: Ein schöner Rosenstrauß kommt immer gut an.

Eine saubere Vase ist essenziell für die Haltbarkeit von Rosen. Verunreinigte Gefäße sind eine Brutstätte für Bakterien, die die Wasserqualität negativ beeinflussen. Dadurch wird die Haltbarkeit von Rosen verkürzt.

Außerdem sollte eine Vase so hoch sein, dass etwa zwei Drittel der Rosenstiele in der Vase stehen. Sie wird dann zu zwei Dritteln mit Wasser in Zimmertemperatur gefüllt. Rosen mögen eher weiches Wasser - Leitungswasser, das man alle zwei bis drei Tage wechselt, reicht aber in der Regel aus.

Der erste Tipp lautet also: Rosen brauchen eine saubere Vase, die hoch genug ist.