Orangenscheiben trocknen und Deko ganz einfach selber machen

Gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit ist man häufig beschäftigt, hat nur wenig Zeit und nicht unbedingt den Kopf für aufwendige Bastelprojekte.

Schritt 1: Die Orangen in Scheiben schneiden. Entferne dafür das Ende der Spitze, wo sich in der Regel der Stängel befindet, und schneide von dort ein bis zwei Zentimeter dicke Scheiben ab. Sie sollten nicht zu dünn geraten, sodass die Scheibe auch nach dem Trocknen noch intakt ist.

Wichtig ist auch hier, dass die Orangenscheiben am Ende komplett trocken sind.

Alternativ kann man einen Dörrautomat verwenden, wenn man in Besitz eines solchen Gerätes ist. Diese Variante dauert zwar länger, ist allerdings energiesparender. Je nach Hersteller und Temperatur kann das schon einmal 8 bis 20 Stunden dauern. Lies daher in der Anleitung nach.

Schritt 4: Stelle die Mikrowelle nun auf die niedrigste Stufe und erhitze die Scheiben für ungefähr 30 bis 40 Minuten in Fünf-Minuten-Schritten. Öffne die Mikrowelle nach jedem Kurzdurchlauf, um sie zu lüften, und wende die Scheiben zudem bestenfalls.

Schritt 2: Stelle den Teller bei 900 Watt circa zwei bis drei Minuten in die Mikrowelle.

Zudem verlieren die Scheiben in der Mikrowelle an Aroma - weshalb sie sich nur für die Herstellung von Deko eignet.

Am schnellsten geht es jedoch in der Mikrowelle, denn dabei dauert der Prozess nur circa 30 bis 40 Minuten. Andererseits passen auch nur wenige Scheiben gleichzeitig hinein, weshalb sich diese Methode nur bei kleineren Mengen lohnt.

Wer es nicht so eilig hat, kann Energie sparen und die Orangenscheiben an der Luft trocknen. Ein weiterer Bonus ist der angenehme Duft, den die Orangen beim Trocknen verströmen. Das Trocknen an der Luft kann, abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum, etwa fünf bis 14 Tage dauern.

Schritt 1: Lege die vorbereiteten Orangenscheiben auf frisches Küchenpapier und dieses idealerweise auf ein Gitter.

Schritt 2: Platziere sie nun an einem warmen, aber luftigen Plätzchen. Das kann ein besonders sonniger Platz im Haus, auf der Heizung oder nahe dem Kamin sein.

Schritt 3: Wende die Scheiben täglich. Das beschleunigt den Prozess, sorgt aber auch dafür, dass kein Schimmel entsteht, und sie zudem auch platt bleiben und sich nicht sehr krümmen.

Schritt 4: Gerade anfangs sollte zudem das Küchenpapier regelmäßig gewechselt werden.