Lohnt sich der Weihnachtsbaum im Topf?

Jedes Jahr im Dezember werden Millionen von Tannen für Weihnachten gefällt, nur um sie einige Wochen später zu entsorgen. Kann man sie eventuell wiederverwenden? Mit einem Weihnachtsbaum im Topf, also mit Wurzelballen, ist das tatsächlich machbar.

Dennoch werden nur etwa zehn Prozent der Weihnachtsbäume in Deutschland im Topf, also mit Wurzel verkauft und die Tendenz sinkt.

Waldrodungen und das Fällen von Millionen Weihnachtsbäumen jedes Jahr sind nicht gerade nachhaltig. In Zeiten von Klimaschutz machen sich Menschen immer mehr Gedanken über andere Möglichkeiten.

Ein Weihnachtsbaum im Topf als nachhaltigere und langlebigere Variante zum herkömmlichen, gefällten Baum klingt erst einmal ideal. Aber ist das überhaupt so möglich, geschweige denn sinnvoll?

Am besten kauft man seinen Weihnachtsbaum im Topf von einer Baumschule. Beim Kauf sollte außerdem auf einen gut ausgebildeten Wurzelballen geachtet werden.

Zudem sollten die Bäume möglichst von klein an im Topf gezogen und schon mehrfach umgetopft worden sein. Sollte ein Baum erst später ausgehoben und eingetopft werden, könnten die Wurzeln beim Ausstechen aus der Erde beschädigt werden. So würde der Weihnachtsbaum nicht überleben.

Damit der zukünftige Weihnachtsbaum im Topf den Umzug ins Wohnzimmer übersteht, sollte man ihn langsam an Zimmertemperaturen gewöhnen. Zum Übergang sollte er sich daher für etwa zwei Wochen an einem kühlen, nicht beheizten Platz in der Wohnung, jedoch mit Sonnenlicht akklimatisieren.

Richtiger Ort

In der Wohnung selbst benötigt der Baum weiterhin möglichst viel Sonnenlicht, verträgt aber keine Hitze und sollte deswegen nicht in der Nähe einer Heizung stehen.

Richtiges Wässern

Sobald die Erde trocken ist, sollte der Baum gegossen werden - etwa alle zwei Tage. Bei trockener Heizungsluft kann man die Nadeln besprühen, damit der Weihnachtsbaum nicht austrocknet.

Solche Bedingungen im warmen Wohnzimmer verträgt der Baum jedoch nicht dauerhaft. Daher gehört er nach den Weihnachtstagen wieder auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten. Auch bei diesem Umzug sollte man eine Zwischenstation zum Akklimatisieren finden.