Lavendelsäckchen selber machen: 3 Anleitungen mit und ohne Nähen

Lavendel gilt als verlässliches Hausmittel gegen Motten und manch andere unliebsame Insekten. Um effektiv von dessen Wirkung zu profitieren, kann man sich einfach Lavendelsäckchen selber machen, sie passend platzieren und so ganz nebenbei ihren wohltuenden, aromatischen Duft genießen.

So schön verzierte Lavendelsäckchen kann man selber machen. © 123rf/skat15

Lavendel wird nicht nur eine beruhigende und entspannende Wirkung nachgesagt, sein Duft soll auch einen abwehrenden Effekt gegenüber unerwünschten Motten besitzen. So mancher schwört darauf und hängt bzw. legt sich deshalb Lavendelsäckchen in den Kleiderschrank oder auf den Nachttisch.

Häufig werden die kleinen Duftkissen auch als Mitbringsel verschenkt. Gerade dann bietet es sich doch an, Lavendelsäckchen selber zu machen. Die in Handarbeit genähten, mit getrockneten Lavendelblüten gefüllten, dekorativen Beutel, können so manchem Zimmer einen Hauch von Provence verleihen.

Wer einen Garten oder Balkon hat, kann Lavendel selber anpflanzen. Nachdem die Blüten im Sommer geerntet und getrocknet wurden, können sie schließlich in die Säckchen gefüllt werden. Alternativ ist getrockneter Lavendel auch in Drogerien, Reformhäusern, bei Gewürzhändlern sowie einigen Onlineshops erhältlich.

Je nachdem wie groß ein Lavendelsäckchen ist und wie schwer es gefüllt wurde, halten Duft und Wirkung bis zu mehrere Wochen oder sogar Monate an. Lässt der Effekt nach, hilft es meist schon, den Beutel etwas durchzukneten oder ein paar Tropfen Lavendelöl darauf zu geben.