Muss man einen Weihnachtsbaum gießen, damit er schön dicht und grün bleibt?

Wie Schnittblumen in der Vase sollte auch der Weihnachtsbaum immer gut mit Wasser versorgt werden. Mithilfe eines Ständers im Zimmer platziert, sollte er daher mit dem Stamm in einer Wasserschale stehen. Sie verhindert das schnelle Austrocknen und Nadeln.

Wie Schnittblumen oder Zimmerpflanzen sollte man auch seinen Weihnachtsbaum gießen. Mit ausreichend Wasser und einigen Pflegetipps kann man den Weihnachtsbaum wunderbar frisch halten.

Wer ihn bis lange nach den Feiertagen in voller Pracht genießen will, sollte also immer für genügend Wasser am Baumstamm sorgen und den ganzen Weihnachtsbaum gelegentlich mit Wasser besprühen.