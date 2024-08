Diese 10 Tipps lassen Deine Wohnung teuer aussehen

So können beispielsweise alte Fundstücke vom Flohmarkt aufgewertet werden und dem Zuhause neuen Glanz verleihen. Im Prinzip kann jeder mit etwas Kreativität einen Hauch von Luxus in seine Wohnung bringen - auch ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Zum Glück kann man aber auch ohne große Ausgaben eine gewisse Eleganz in seine Wohnung zaubern und sie damit edel wirken lassen.

Wer sich stattdessen auf die nötigsten Möbelstücke beschränkt, kann der Wohnung mehr Struktur, Größe und einen Hauch von Luxus verleihen. Minimalismus heißt hier also das Stichwort.

Als Statement-Pieces eignen sich beispielsweise ein Sessel oder Sofa in einer besonderen Form oder Farbe, ein edler Couchtisch, ein Himmelbett oder eine coole Stehlampe.

Ein bis zwei besondere Möbelstücke, die auch noch richtig in Szene gesetzt werden, lassen ein Zimmer direkt wertiger aussehen. Dabei ist es im Prinzip egal, ob es sich um ein altes Erbstück aus Großmutters Zeiten oder ein Fundstück vom Flohmarkt handelt. Wichtig ist jedoch, dass ein Möbelstück gut erhalten und nicht kaputt ist.

Mit den richtigen Bildern an der Wand kann eine Wohnung wirkungsvoll aufgewertet werden. Dabei müssen es keine Gemälde von berühmten Malern wie Picasso oder Dali sein. Man kann auch einfache Porträts, Landschaftsbilder oder besondere Urlaubserinnerungen zeigen.

Gekonnt in Szene gesetzt kann so ein dekoratives Element als Blickfang fungieren und das Zimmer optisch edler aussehen lassen.

Nicht jeder freie Platz in einer Schrankwand, auf einem Sideboard oder einem Regal muss mit dekorativen Elementen besetzt werden. Das wirkt schnell kitschig und überfüllt. Stilvoller und edler sieht eine Wohnung aus, wenn man sich für wenige, ausgewählte Accessoires entscheidet.

Seide, Kaschmir, Samt oder Leder verbinden viele mit Attributen wie edel, teuer und hochwertig. Warum dieses Denken nicht nutzen und in die Wohnungseinrichtung integrieren?

So können selbst banale Objekte wie Kleiderhaken, Türgriffe, Lampen, Kerzenständer, Bilderrahmen, Vasen oder andere dekorative Elemente einen neuen Look erhalten und den Raum edel aussehen lassen.

Glänzende Gegenstände erwecken bei vielen Menschen den Eindruck von Luxus und Reichtum. Dabei reicht es meist schon aus, bestimmte Dinge in Metallic-Optik anzusprühen. Ob es Gold, Silber, Messing oder Kupfer sein soll, kann man nach Belieben entscheiden.

Ein Spiegel kann sowohl an der Wand aufgehängt als auch an sie angelehnt werden. Große Standspiegel eignen sich zudem prima als Raumteiler, um zwei Bereiche visuell voneinander zu trennen.

Große Spiegel vergrößern einen Raum nicht nur optisch, sondern sie tragen auch zu einer helleren Atmosphäre bei, was ihn insgesamt aufwertet. Spiegel mit schlichten Rahmen passen gut zu einer modernen Einrichtung, während ausgefallene Rahmen als Blickfang das gewisse Etwas verleihen können.

Auch gut platzierte LED-Streifen in warmem Licht sowie schöne Tisch- oder Stehlampen können einen Bereich bzw. ein Möbelstück besonders beleuchten und gezielt in Szene setzen.

So kann z. B. ein alter Lampenschirm gegen einen modernen ausgetauscht werden. Mit dimmbaren Glühbirnen lässt sich die Lichtintensität an die jeweilige Tageszeit oder Stimmung anpassen.

Aber auch eine Kombination aus Schwarz und Weiß, sei es an der Wand, durch das Mobiliar oder verschiedene dekorative. Elemente, strahlt eine klassische Eleganz aus.

Am Ende kann eine Wohnung noch so luxuriös eingerichtet sein, spätestens wenn das totale Chaos herrscht, verliert jede Wohnung an Glanz und Eleganz.

Wenn schmutzige Wäsche oder benutztes Geschirr herumliegen, vertrocknete Pflanzen oder Müll nicht entsorgt werden und auch sonst nicht auf Ordnung und Sauberkeit geachtet wird, verhindert das also einen edlen Gesamteindruck.