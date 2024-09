Endlich Ordnung schaffen! Das Chaos mit System besiegen

Wenn man zu Hause aufräumen und Ordnung schaffen will, muss man oft erst den inneren Schweinehund überwinden. Mit System, Selbstkontrolle und etwas Zeit kann man seine Wohnung aber auf lange Sicht gesehen leichter sauber halten und den eigenen Stresspegel reduzieren.

Um dem Chaos in den eigenen vier Wänden wieder Herr zu werden, kann jeder mit ein wenig Disziplin und Organisation Ordnung schaffen - zumindest mit dem richtigen System.

Das kennen wahrscheinlich viele: dreckige Socken auf dem Boden, benutztes Geschirr in der Spüle, leere Flaschen auf dem Tisch oder stapelweise Post auf der Kommode. Wenn die Unordnung überhand nimmt, fragt man sich schnell: Wo fängt man an und wo hört man auf?

Wer unter der Woche zeitlich sehr eingespannt ist, kann stattdessen am Wochenende oder an einem anderen freien Tag Ordnung schaffen. Dafür sollte man ein bis zwei Stunden einplanen.

Aller Anfang ist schwer oder anders ausgedrückt, häufig fehlt es an der nötigen Motivation, mit dem Aufräumen zu beginnen.

Als klassische Beispiele können Kleidungsstücke, Bücher, Handys oder Spielzeug genannt werden. Oft sind diese Sachen noch in gutem Zustand, gefallen oder passen einem aber nicht mehr. Man kann sie über eine Online-Plattform oder auf Flohmärkten verkaufen, im Bekanntenkreis verschenken oder an Einrichtungen spenden.

In diese Rubrik zählen vor allem Gegenstände, die defekt oder beschädigt sind und sich nicht mehr bzw. nur sehr teuer reparieren lassen. Das gilt selbst für Dinge, die - warum auch immer - zum Weitergeben nicht infrage kommen.

Im Übrigen eignen sich kleine Kisten und Schubladeneinsätze auch prima für mehr Ordnung im Kleiderschrank . So lassen sich vor allem Kleinteile wie Socken, Gürtel und Unterwäsche gut unterbringen.

Oft sind es die kleinen Dinge, die eine Wohnung schnell unordentlich aussehen lassen, gerade dann, wenn sie sich häufen. Um visuell Ordnung zu schaffen, lassen sich viele diverse Alltagsgegenstände in dekorativen Körbchen oder dezenten Boxen unterbringen. So klappt das z. B. bei folgendem Kleinkram.

Tipp: Um störende Kabel von Computer und Fernseher sowie von (Decken-)Lampen und Co. optisch zu verstecken, können sie in Kabelleisten verpackt werden.

Positiver Nebeneffekt: Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, wo was aufbewahrt wird, findet man Dinge deutlich schneller.

Wer bestimmten Gegenständen einen geeigneten Stammplatz zuweist und sie nach Gebrauch auch wieder dahin zurückbringt, kann so Ordnung schaffen und halten.

Die meisten Menschen kennen es aus der Küche, wo z. B. Messer, Gabel und Löffel einen festen Platz im Besteckkasten haben und Geschirr, Töpfe und Pfannen immer im gleichen Schubfach bzw. Regal aufbewahrt werden. Dieses Prinzip kann man gut auf alle anderen Räume im Haus oder in der Wohnung übertragen.

So kann man z. B. bei Kleidungsstücken oder Dekomaterial für sich selbst festlegen, dass für jedes neu erworbene Teil ein altes zu entsorgen ist.

Ganz gleich für welche Methode des Aufräumens oder welches Ordnungssystem man sich entscheidet, wer langfristig mehr Struktur in seinem Zuhause haben möchte, sollte regelmäßig etwas Zeit investieren und Disziplin aufbringen.

Schnell sammeln sich überflüssige Gegenstände in den eigenen Räumen an, die einfach nur irgendwo abgelegt werden. Dort nehmen sie am Ende nicht nur unnötig Platz weg, sondern wirken oft chaotisch und unordentlich.

Beherzigt man jedoch ein paar einfache Tipps, kann man wieder Ordnung schaffen und für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre sorgen. Dazu braucht man aber etwas Zeit und ein System, mit dem man selbst gut klarkommt.