Fenster-Sichtschutz gegen neugierige Blicke: 9 Optionen für Dein Zuhause

Sonnendurchflutete Wohnräume mit Tageslicht - ein Luxus, um den einen sicher viele beneiden. Gleichzeitig hat man aber das Gefühl, die Nachbarn haben zu viel Einblick durch die Fenster? Sichtschutz muss also her.

Fürs Wohnzimmer gibt es weitaus gemütlichere Optionen als diese Jalousie. Passende Ideen für einen Fenster-Sichtschutz gibt's in diesem Ratgeber. © 123RF/rafaelbenari

Ist man auf der Suche nach dem richtigen Sichtschutz für die Fenster in der Wohnung, wird man oft erschlagen von Möglichkeiten - so groß ist die Auswahl.

Suchst Du einen Fenster-Sichtschutz ohne Bohren oder spielt das keine Rolle? Ist es außerdem wichtig, dass der Sichtschutz am Fenster lichtdurchlässig ist?

Abhängig vom jeweiligen Raum, der Funktionalität, dem Budget sowie dem eigenen Geschmack und der Vorstellung hinsichtlich der Langlebigkeit gibt es verschiedene Optionen für einen passenden Fenster-Sichtschutz.

Unter den folgenden Vorschlägen von TAG24 findet sich sicher eine ideale Lösung für jedes Fenster - also auf in die Welt von Jalousien und Co.

