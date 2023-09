Clevere Raumteiler-Ideen für zu Hause: So einfach klappt Raumtrennung

Du bist auf der Suche nach einem Raumteiler, der praktisch ist, aber auch zu Deinem Einrichtungsstil passt? Dann bist Du hier genau richtig. Egal, ob einfach oder ausgefallen unter den folgenden 7 Raumteiler-Ideen findest Du, was Du suchst.

Manche der folgenden sieben Raumteiler-Ideen erfordern mehr Arbeit als andere. Ein Paravent ist beispielsweise schnell aufgestellt, wobei ein Raumteiler aus Stoff oftmals erst an die Decke angebracht werden muss.

Wohnbereiche voneinander zu trennen, hilft Ordnung zu schaffen. Dabei soll ein Raumteiler nicht nur praktisch sein, sondern sich auch in das Raumkonzept und den Einrichtungsstil einfügen.

Außerdem nimmt das Paravent selber wenig Platz weg und lässt sich auch in kleinen Räumen gut integrieren.

Frei stehende Raumteiler können beliebig und einfach aufgestellt werden. Sie trennen zwei Lebensbereiche sehr geschickt und sind gleichzeitig simpel in der Handhabung.

Gleichzeitig bietet ein Regal als Raumteiler jede Menge zusätzlichen Stauraum. Besonders in kleinen Wohnungen ist das viel wert.

Du suchst etwas Pragmatisches? Ob frei stehend oder an die Wand gerückt, Regale können flexibel in den Raum eingebunden werden.

Außerdem gibt es Regale in allen Stilen und Farben, sodass sie eigentlich in jedem Raumkonzept einen passenden Platz finden können. Egal, ob in einem Wohnzimmer im Boho Style oder im skandi-Look, bei der riesigen Auswahl von Möbelhäusern wird jeder fündig.

Je nach Einrichtungsstil kann z. B. das folgende Raumteilerregal genau die richtige Lösung sein.

Raumteilerregal - stufenförmig