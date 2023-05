Kleines Bad? Mit diesen Ideen kannst Du winzige Badezimmer einrichten

Alles andere als ein Wohlfühlort? Die Schwachstelle vieler Wohnungen ist ein kleines Bad. Ideen, wie man auch dieses einrichten kann, verrät TAG24.

Von Nele Fischer

Deine Wohnung hat nur ein kleines Bad? Ideen, wie Du Essenzielles unterkriegst und es dennoch zu einem Wohlfühlort machen kannst sowie Inspiration zur Gestaltung erhältst Du hier.

Wie kann man ein kleines Bad gestalten? Erfahre es hier. © Unsplash/Francesca Tosolini Das durchschnittliche Badezimmer soll etwa 7,8 Quadratmeter groß sein. Klingt erst einmal nach nicht viel, aber selbst das ist nicht die Realität für viele Mieter. Häufig handelt es sich um noch kleinere Nasszellen. Wie soll man in diesen all seine Utensilien unterkriegen, geschweige denn, sich auf diesem engen Raum wohlfühlen? Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, ein kleines Bad mit Dusche und Co. platzsparend und ästhetisch einzurichten. Willst Du ein kleines Bad einrichten oder sogar neu renovieren, stellen sich Fragen, wie beispielsweise welche Fliesen für ein kleines Bad geeignet sind.

Weitere ähnliche Artikel findest Du im Wohnen & Deko-Ratgeber von TAG24.

Infos für Schnellleser:

Nutze freie Flächen als Stauraum. Verwende Unterschränke, Wandregale und andere kleine Wand- und Hängevorrichtungen.

Verwende große Fliesen, um die Fläche optisch größer wirken zu lassen.

Dekoration kann auch praktisch sein: Mit hübschen Duftkerzen oder ästhetischen Aufbewahrungskörben kannst Du das Badezimmer etwas wohnlicher machen.

Tipps und Ideen für ein kleines Bad

Ob es sich nur um eine optische Vergrößerung handelt oder um Möglichkeiten, mit denen man mehr Platz herausholt: Mit den folgenden Ideen und Hinweisen zu verschiedenen Einrichtungsaspekten kannst Du ein kleines Bad einrichten.

1. Ausstattung für kleine Badezimmer

Handelt es sich um ein kleines Bad mit Dusche, kann es schnell so wirken, als nähme die Dusche gefühlt das halbe Bad ein. Für diesen Fall bietet sich eine offene Dusche an. Dabei handelt es sich nicht um eine erhöhte Kabine, sondern einen bodentiefen Duschbereich. Eine Glaswand kann dabei verhindern, dass Wasser austritt und das Bad überschwemmt. Aufgrund der Transparenz der Glaswand sowie der Bodenebenheit entsteht keine Blickbarriere, die den Blick ins Bad versperrt, und das Badezimmer wirkt größer. Mit ihr lässt sich also auch ein kleines Bad einrichten. Mit Badewanne ist die Einrichtung kleiner Bäder komplizierter. Auf eine Wanne sollte man in besonders kleinen Bädern verzichten, oder stattdessen auf eine Duschwanne zurückgreifen. Eine andere Option ist die Raumsparwanne oder auch asymmetrische Badewanne sowie die Eckbadewanne, die alle platzsparend sind. Erstere besteht aus einem gewohnt breitem Kopfteil, wird zum Fußende jedoch schmaler und platzsparender.

Eine offene Dusche macht kleine Badezimmer nicht noch kleiner, sondern lässt es weit und geräumig wirken. © 123RF/pcphotography

Hilfreich ist auch ein Handtuchheizkörper anstelle eines gängigen Rippenheizkörpers. Dieser ist zum einen platzsparender, eignet sich zusätzlich aber auch, um Handtücher auf ihm aufzubewahren und bereitzulegen, und sie mit ihm zu trocknen.

Soll das Badezimmer geräumiger wirken, sollte es möglichst viel freie Bodenfläche geben. Dafür können Toilette, Waschbecken sowie Badezimmermöbel möglichst schwebend angebracht werden. Sollte es in besonders schmalen Badezimmern nicht anders passen, kann die Toilette mit ihrem Eckspülkasten auch schräg in eine Ecke gestellt werden. Vermeide es jedoch generell, Möbel quer in den Raum zu stellen und den Raum somit, aber auch beispielsweise durch Farbe oder unterschiedliche Fliesen in verschiedene Bereiche zu gliedern und aufzuteilen, wie es sich in großen Bädern häufig anbietet. Positioniere sie stattdessen am Rand des Raumes.

Wer nicht auf die Wanne verzichten will, spart mit einer Duschwanne Platz. Platzsparend ist auch ein Handtuchheizkörper. © 123RF/brizmaker

2. Farbe für kleine Badezimmer

Farben können die Wahrnehmung des Badezimmers maßgeblich beeinflussen. Helle Farben lassen das Bad weiter erscheinen. Das dominierende Weiß in Badezimmern lässt die Ränder und Kanten der Einrichtung verwischen, sodass sich die Einrichtung schlecht vom Hintergrund abheben lässt, was den Schein einer Weitläufigkeit unterstützt. Der Raum wirkt zudem ruhig und dadurch größer, wenn die verwendeten Farben nicht sehr kontrastreich sind und daher auch keine harten Übergänge von Farben sichtbar sind. Kleine triste Badezimmer sollte man zudem nicht mit einer Vielzahl an Farben versuchen aufzuheitern. Ideal sind höchstens zwei bis drei Farben. Gute Mischungen sind dabei Weiß mit Gelb- oder Grautönen sowie Braun und Beige. Die Deckenfarbe sollte allerdings jeweils am hellsten sein, um das Zimmer nicht optisch erdrückt.



3. Fliesen für kleine Badezimmer

Das Zimmer wirkt ruhiger und weiter, wenn für Wand und Boden gleiche Materialien verwendet werden. Bei kleinen Badezimmern ist es häufig sinnvoll, ganz auf Fliesen zu verzichten, da gerade die Wände ohne sie freier und luftiger wirken. Wer sie jedoch nicht missen möchte, für den sind einheitliche, große und einfache Fliesen ideal. Große Fliesen lassen auch das Zimmer groß wirken und gehen mit weniger Fugen einher. Wenige und vor allem schmale Fugen sind optisch ruhig und lassen das Zimmer ebenfalls weiter wirken. Wem diese Fliesen zu monoton sind, kann mit einem Mosaik kleine luxuriöse Akzente setzen und so für einen Hingucker im Bad sorgen.

Welche Fliesen für ein kleines Bad? Kleine, kontrastreiche Fliesen können ein Bad noch kleiner wirken lassen. Benutze stattdessen größere Fliesen oder verzichte ganz auf sie. © Unsplash/Andrea Davis

4. Spiegel für kleine Badezimmer

Spiegel sind eine tolle Möglichkeit, Räume größer erscheinen zu lassen - so auch das Badezimmer, in welchem ohnehin kein Spiegel fehlen darf. Dabei kommt es auch auf die richtige Platzierung an. Vor allem in schmalen länglichen Bädern sollten sie an der langen Wand und möglichst auch nicht gegenüber von chaotischen, voll gestellten Ecken oder der Badezimmertür angebracht werden, da dies das Zimmer wiederum beladen und enger wirken lassen kann. Noch idealer als einfache Spiegel sind zudem multifunktionale Exemplare, die als Spiegelschrank zusätzlich Stauraum bieten, oder vielleicht sogar mit integrierten Lampen zur Beleuchtung beitragen.

5. Beleuchtung für kleine Badezimmer

Licht ist nicht nur für das morgendliche Frisieren, Schminken oder Rasieren maßgeblich. Die richtige Beleuchtung kann kleine Badezimmer auch geräumiger wirken lassen. Zum einen bedarf es dafür ausreichend Deckenleuchten für eine Grundbeleuchtung. Aber auch große Fenster tragen mit Tageslicht zur optischen Vergrößerung bei. Weitere Lichtquellen durch Bodenleuchten leiten den Blick, während weitere Spots auf unterschiedlichen Höhen dunkle Ecken beleuchten und Weite im Raum erschaffen.

6. Dekoration in kleinen Badezimmern

Ist alles Essenzielle im Badezimmer untergebracht, ist es noch längst nicht unbedingt wohnlich. Um sich wohl zu fühlen, gehört für viele einfach Dekoration dazu, die den Raum weniger trist und steril erscheinen lässt. Diese sollte jedoch nur vereinzelt und gezielt platziert werden. Anstelle von reinen Dekoelementen, die schnell überflüssig wirken können, können stattdessen auch schöne Aufbewahrungskörbe oder andere ästhetische Behälter verwendet werden, die gleichzeitig eine Funktion erfüllen. Dekorative Kerzen sowie Duftstäbchen können gleichzeitig für einen angenehmen Duft sorgen. Auch Badezimmer-Pflanzen fühlen sich in der warmen und feuchten Umgebung wohl und verwandeln den Raum in kunstvollen Übertöpfen in eine Wohlfühloase.

Kleines Bad einrichten - dazu gehört auch die passende Dekoration. Schöne Badezimmer-Utensilien wie Spiegel, Seifenspender und andere Behälter können Dein Badezimmer aufwerten. © 123rf/serezniy

7. Stauraum schaffen in kleinen Badezimmern

Du hast Probleme, all Deine Utensilien im Bad zu verstauen? Hast Du wirklich den Platz in jeder Ecke ausgenutzt? Nischen eignen sich häufig perfekt für eingebaute Regale und um andere wandhängende, flache Badmöbel im kleinen Bad unterzubekommen. Deinen Spiegel hast Du hoffentlich als erste Maßnahme gegen einen Spiegelschrank eingetauscht. Hast Du keinen Platz für weitere Badschränke oder -kommoden, kannst Du kleine freie Flächen an der Wand zwischen Möbeln oder Sanitärobjekten nutzen. Diese eignen sich beispielsweise, um an Haken und anderen kleinen Wandvorrichtungen, Behälter für Kleinkram, Wandbefestigungen für Föhn, Becher und Seife, oder Handtücher zu verstauen. Auch der Platz über der Tür wird häufig missachtet, sollte aber nicht unterschätzt werden. Mit einem Brett kann ganz einfach Staufläche für eher selten genutzte Dinge geschaffen werden.

Willst Du ein kleines Bad einrichten? Stauraum ist essenziell. © 123RF/liudmilachernetska

Kleines schmales Bad: Ideen

Besonders schmale, lange Bäder, auch Schlauchbäder genannt, sind häufig schwer einzurichten. Möchte man diese etwas kürzer und proportioniert wirken lassen, kann man die Stirnwand, die hinterste Wand des Raumes, dunkler streichen. Auch diagonale Fliesen verkürzen den Raum und lenken von der schmalen Wand ab. Dagegen können Spiegelflächen an den langen Wänden das Bad breiter machen. Ein Hingucker am Ende des Raumes, beispielsweise eine frei stehende Badewanne oder ein schöner Schrank, kann das lange Bad ebenfalls proportional ausgeglichener erscheinen lassen.

Kleines Bad mit Schräge einrichten

Du hast ein Badezimmer mit Schräge? Glückwunsch! Während nicht jeder begeistert von einem solchen Feature ist, gibt es dennoch einige Vorteile: Zum einen ermöglichen Dachschrägen mehr Licht durch Dachfenster, was das Zimmer heller und geräumiger erscheinen lässt. Außerdem hat man in der Regel mehr Privatsphäre, da niemand ins Bad hineingucken kann, und man daher nicht dringend ein, meist etwas verdunkelndes, Rollo oder Sichtschutzfolie benötigt. Natürlich fehlen einem dennoch einige Kubikmeter des Raumes, weshalb man die Fläche unter der Schräge auf jeden Fall gut nutzen sollte. Diese eignet sich besonders für sehr niedrige Möbelstücke, die Stauraum schaffen. Gegebenenfalls passt sogar die Wanne unter eine solche Schräge, die dann woanders im Raum keinen Platz wegnimmt. Bei kontrastarmen Farben im kleinen Badezimmer wirken die Decke und das Zimmer zudem weitläufiger, wenn die Schräge in der gleichen Farbe wie die Decke gestrichen ist.

Tageslicht kann Dein Bad um einiges größer wirken lassen. Dabei helfen kann auch ein Spiegel. © 123RF/followtheflow

Kleines Bad mit Waschmaschine und Trockner einrichten

Musst Du ein kleines Bad mit Waschmaschine und Trockner einrichten, kann das Zimmer häufig schnell beladen wirken. Um dem etwas entgegenzuwirken, kann man einen Einbauschrank als Verkleidung benutzen. Durch diesen wirkt das Zimmer weniger chaotisch, und stattdessen ordentlicher und sogar größer. Wenn möglich, sollten für diesen Raumnischen genutzt werden. Diese können auch mit einem Vorhang abgedeckt oder geschlossen werden. Hast Du Platz für einen deckenhohen Schrank, kannst Du in diesem eventuell auch einen Trockner sowie zusätzliche Utensilien unterbringen. Verstecken kann man seine Waschmaschine auch gut unter einem verlängertem Waschtisch. Die Waschtischplatte enthält das Waschbecken und bedeckt daneben die Maschine.

Verstaut unter einem Waschschrank fällt die Waschmaschine kaum auf und passt so auch in kleine Badezimmer. © 123RF/aleksnt