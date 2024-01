Überquellenden Kleiderschrank sortieren: Mit diesen 8 Tipps klappt's

Weitere hilfreiche Vorschläge findest Du in den TAG24- Einrichtungsideen .

In einem überfüllten und ungünstig eingeräumten Kleiderschrank kann es schnell einmal unübersichtlich werden. Tolle Kleidungsstücke in der letzten Ecke werden vergessen, neue gekauft und das Elend damit nur noch verschlimmert.

Bevor man den Kleiderschrank grundlegend sortieren kann, braucht man einen Überblick über alle Teile, die man hat und die in den Schrank passen sollen. Sinnvoll ist es, regelmäßig auszumisten und nicht gebrauchte, unnötige Kleidung auszusortieren.

Man kann z. B. durchsichtige Boxen benutzen oder die eingelagerte Kleidung sogar in Vakuumbeuteln verstauen.

Am besten sortiert man Kleidung nach Saison und beachtet diese beim Einräumen. Dicke Jacken und Winterklamotten können ab dem Frühling weit hinten im Kleiderschrank verstaut werden. So wird auch die letzte Ecke sinnvoll genutzt.

Aufräumen will gelernt sein - 8 Aufräum-Tipps für ein ordentliches Kinderzimmer

Schrank riecht muffig - was hilft?

Hat man eine geeignete Ordnung gefunden, sollte man sich an diese halten. Damit bleibt ein Kleiderschrank ordentlich und platzsparend. Diese Systeme sorgen zudem langfristig für eine schnellere Orientierung.

Zudem sollten Basics immer gut zugänglich und ohne großes Gewühl auffindbar sein. Generell sollte der Kleiderschrank so aufgeteilt sein, dass Stücke, die nur selten benötigt werden, hintere Ecken des Kleiderschranks einnehmen. Favoriten und Klamotten, die häufig getragen werden, sollten schnell greifbar sein.

Kleiderbügel eignen sich nämlich nicht nur für Hemden und Blusen, sondern auch für Hosen, Schals oder Gürtel. Platzsparend sind dabei schmale und möglichst einheitliche Kleiderbügel. Exemplare aus Kunststoff sind dabei in der Regel schmaler als beispielsweise aus Holz.

Mithilfe von Regalwinkeln kann man außerdem weitere Kleiderstangen an die Schrankwand bauen.

Wer in seinen Schrank nicht selbst zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten einbauen kann oder möchte, kann mit erhältlichen Ordnungssystemen das Chaos beseitigen.

Kleine Schubladen mit Socken oder Unterwäsche profitieren z. B. von Trennwänden oder kleinen offenen Boxen. Aber auch in größeren Fächern sind solche Organizer sinnvoll. Wer dagegen kaum Fächer in seinem Schrank vorfindet, kann einen erhältlichen Organizer mit Fächern zum Einhängen verwenden.

Auch kleine Körbe und ähnliche Behälter an Haken können an den Innenwänden und an der Schrankinnentür Platz schaffen - z. B. für kleine Teile wie Krawatten, Schals oder Schmuck.