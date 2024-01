Warum hat mein Glücksklee so lange Stiele - wie pflegt man ihn richtig?

Zu Silvester als Glücksbringer geschenkt bekommen, aber so langsam bekommt der Glücksklee lange Stiele? Dann steht er vermutlich nicht am richtigen Standort.

Glücksklee: Lange Stiele lassen die Pflanze weniger ästhetisch aussehen. © 123rf/vsfotos

Vierblättriger Klee ist ein Glückssymbol. Kein Wunder, dass gerade an Silvester viel Glücksklee, der eigentlich Vierblättriger Sauerklee oder Oxalis tetraphylla heißt, verschenkt wird und rund um den Jahreswechsel viele Wohnungen schmückt.

Aber schon nach einigen Tagen verliert er seine kompakte Form und sein ästhetisches Aussehen, denn der Glücksklee bekommt lange Stiele. Was tun, wenn die Triebe plötzlich in die Länge schießen und schwach werden?

Wegwerfen, was viele bei kränklich aussehendem Glücksklee als Lösung sehen, muss man ihn jedoch nicht. Mit einigen Anpassungen in der Pflege und einem angemessenen Standort hat man das Wachstum selbst in der Hand.

TAG24 verrät, was genau zu tun ist, wenn der Glücksklee lange Stiele bekommt.