Vermeide diese Fehler, wenn Du Bogenhanf vermehren willst

Kaum eine Zimmerpflanze ist so genügsam wie die Sansevieria. Aber nicht nur das: Sie eignet sich auch hervorragend zur Vermehrung. Wie einfach man Bogenhanf vermehren kann, erfährst Du von TAG24.

Da sie überwiegend aus Afrika stammt, ist sie an trockene Bedingungen angepasst und gehört zu den Zimmerpflanzen, die Heizungsluft vertragen . Generell ist die Pflanze robust und pflegeleicht.

Bogenhanf lässt sich durch Blattstecklinge vermehren - im Wasserglas und in Erde.

Das Wichtigste in Kürze

Man braucht viel Geduld, weil es einige Zeit dauern kann, bis sich Wurzeln oder ein neuer Trieb bilden. Außerdem müssen sich empfindliche Wurzeln beim Einpflanzen erst an die Erde gewöhnen.

7. Schritt: Nun heißt es warten: Es kann zwei Monate dauern, bis sich erste Anzeichen neuer Wurzeln zeigen. Erst wenn diese zwei bis drei Zentimeter lang sind, kann man sie in Sukkulentenerde einpflanzen

5. Schritt: Gib die Stecklinge dann in ein Glas mit etwas Leitungswasser und stelle es an einen hellen Standort ohne pralle Sonne.

4. Schritt: Lasse die Stücke dann einige Tage auf einem Stück Küchenpapier trocknen, damit es am Schnitt nicht zu Fäulnis kommt.

3. Schritt: Schneide an der Unterseite der jeweiligen Teile anschließend von beiden Seiten schräge Schnitte in die Mitte, sodass eine Art V-Form entsteht. Das vergrößert die Fläche für Bewurzelung. Außerdem liegt die Wurzelfläche nicht direkt auf dem Glasboden auf, sondern hat ausreichend Platz.

2. Schritt: Schneide dieses Blatt in mindestens fünf bis zehn Zentimeter lange Teilstücke. Merke Dir dabei, bei welchen Enden es sich jeweils um die Ober- und Unterseite handelt.

Achtung: Da Bogenhanf viel Licht benötigt, vermehrt man ihn am besten im Frühling oder Sommer.

Ein Umtopfen nach einigen Wochen ist dann nicht nötig und Wurzeln sind bereits an die Erde angepasst.

Man kann den Zwischenschritt im Wasserglas auch übergehen und einen Steckling in Erde wurzeln lassen.

8. Schritt: Nun muss man einige Monate warten. So lange dauert es, bis sich Wurzeln und neue Triebe direkt neben dem Blatt bilden.

5. Schritt: Stecke den Steckling je nach Länge des Blattes mindestens drei Zentimeter tief in die Erde.

Guckt so ein kleiner Trieb aus der Erde neben der Sansevieria, lässt sich die Pflanze schneller vermehren als durch Stecklinge. Denn ein bedeutender, zeitaufwendiger Prozess ist dann schon abgeschlossen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Ableger die Musterung der Mutterpflanze behält.

3. Schritt: Der Ausläufer kann dann einzeln in Kakteenerde gepflanzt und an einen warmen und hellen Standort ohne direkte Sonne gestellt werden.

1. Schritt: Ist die Spitze einer neuen Rosette in der Erde sichtbar, nimmt man die Pflanze aus dem Topf und legt die Wurzeln frei, indem man die Erde vorsichtig abschüttelt.

3. Schritt: Platziere es zwei Zentimeter tief in einen eigenen Topf mit Kakteenerde.

So einfach das Vermehren einer Sansevieria ist, so einfach schleichen sich auch unnötige Fehler in die Vorgehensweise.

Zu viel Wasser: Staunässe kann fatal sein und zum Faulen des Stecklings beziehungsweise der Wurzeln führen.

Direkte Sonne: Pralle Sonne kann Verbrennungen durch Hitzestress bewirken. Außerdem kann der Steckling austrocknen, noch bevor er Wurzeln bilden kann.

Falsche Erde: Ist das Substrat nicht durchlässig, wird Wasser zu lange gespeichert, was zu Fäulnis führen kann.

Düngung: Es ist gut gemeint, aber durch Düngen werden Stecklinge verwöhnt, sodass sie keine starken Wurzeln ausbilden.

Ungeduld: Das Wurzeln sowie die Ausbildung eines neuen Triebes dauern. Entsorge die Stecklinge nicht vorzeitig, weil Du glaubst, es gäbe keinen Fortschritt. Oft ist er einfach noch nicht sichtbar.

