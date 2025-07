Bogenhanf-Pflege einfach erklärt: Das musst Du wirklich wissen

Bogenhanf ist robust, pflegeleicht und ein optisches Highlight in jedem Raum. Für eine gesunde Pflanze sollte man sich allerdings mit der richtigen Bogenhanf-Pflege auskennen. Worauf Du achten musst, erfährst Du bei TAG24.

Was Du außerdem rund um Standort, Gießen, Düngen und die richtige Erde wissen solltest, erfährst Du im Folgenden.

Vor allem mehrfarbige Exemplare des Bogenhanfs mögen einen hellen Standort in Fensternähe. Die Pflanze kann zwar auch an einen halbschattigen Standort gestellt werden, jedoch kann es bei einigen Arten dazu kommen, dass Blätter dann vergrünen. Direkte Sonne sollte vermieden werden, da Blätter sonst verbrennen können.

Deshalb sollte man für Bogenhanf lieber eigene Erde mischen. Wie das funktioniert und was man dafür braucht, steht unter: welche Erde für Zimmerpflanzen?

Als sukkulente Pflanzen mögen Sansevierien durchlässiges Substrat, das trotzdem für Stabilität sorgt. In herkömmlicher Kakteen- und Sukkulentenerde, die man kaufen kann, befindet sich jedoch oft Torf. Das empfiehlt sich für diese Pflanzenart eher nicht.

Die richtige Gummibaum-Pflege: So bleibt der grüne Riese happy

Da Bogenhanf eine Sukkulente ist, die Wasser in ihren Blättern speichert, sollte man mit dem Gießen eher sparsam sein. Achte darauf, nicht zu viel Wasser in die Erde zu geben, um Staunässe und Wurzelfäule zu vermeiden. Von Frühling bis Sommer sollte man etwa alle zwei Wochen gießen, im Herbst und Winter alle vier Wochen .

Tipp: Vor dem Gießen steckt man einen Finger ein paar Zentimeter tief in die Erde. Ist diese trocken, kann man Bogenhanf gießen.

So wie jede Zimmerpflanze benötigt auch Bogenhanf hin und wieder Dünger, um zu wachsen und neue Triebe zu bilden.

In den Frühlings- und Sommermonaten, seiner Hauptwachstumszeit, sollte eine Sansevieria regelmäßig gedüngt werden, weil in dieser Phase mehr Nährstoffe benötigt werden. Am besten eignet sich dafür ein Kakteen- und Sukkulentendünger.

Insgesamt sollte die Dosierung recht sparsam gewählt werden, da Bogenhanf im Vergleich zu anderen Arten weniger Nährstoffe braucht.