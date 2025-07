Trauermücken bekämpfen: Warum Gelbtafeln alleine nicht reichen

Pflanzenliebhaber kennen das Problem: Trauermücken in der Blumenerde. Die kleinen schwarzen Fliegen können schnell zur Plage werden. Gelbtafeln allein reichen meist nicht aus. Wie Du Trauermücken bekämpfen und effektiv loswerden kannst, erfährst Du bei TAG24.

Trauermückenlarven können in der Pflanzenerde jedoch großen Schaden anrichten. Sie fressen Wurzeln und andere Pflanzenteile.

Hat man kleine Fliegen in der Wohnung , die sich vor allem rund um die Erde einer Pflanze tummeln, handelt es sich oft um Trauermücken (Sciaridae).

Ein einzelnes Mittel reicht in der Regel nicht aus, um die Mücken loszuwerden. Als besonders erfolgreich hat sich die Kombination aus mehreren Methoden bewährt, um sowohl die adulten Tiere als auch Larven in der Erde zu beseitigen.

Tipp: Man kann Gelbtafeln auch vorbeugend in Blumentöpfe stellen, um umherfliegende Tiere direkt abzufangen.

Zusammen mit Gelbfallen sind Nematoden eine der besten Methoden, wenn man Trauermücken loswerden will.

Sie werden in Gießwasser gegeben und fressen Larven in der Erde, sodass keine Trauermücken nachwachsen.

Möchte man auf Nummer sicher gehen, kann man sich zusätzlich für Nematoden entscheiden, um übrig gebliebene Larven in Erdresten des Wurzelballens zu beseitigen.

Weiße Linien auf den Blättern: So kann man die Minierfliege bekämpfen

Diese Methode dient eher als kurzfristige Sofortmaßnahme. Sie hilft nicht gegen Larven in der Erde.

Öffnung eng am Pflanzenstamm zusammenbinden

DIY-Tipp: Eine alte Strumpfhose kann als Schutz gegen Trauermücken dienen. Über den Topf gespannt hält sie Trauermückenweibchen davon ab, ihre Eier in die Erde zu legen. So gehts:

Man kann allerdings nicht garantieren, dass die Schwefelverbindungen überall hingelangen. Deswegen dient diese Methode eher als nützliche Unterstützung in Kombination mit anderen Maßnahmen gegen Trauermücken.

im Zündkopf enthaltener Schwefel verteilt sich beim Gießen in der Erde

Streichhölzer kopfüber in die Erde stecken

Was hilft am besten gegen Trauermücken in der Blumenerde?

Nematoden haben sich als effektives Mittel herausgestellt, da sie als Nützlinge die Larven in der Erde fressen. In Kombination mit Gelbtafeln kann man seine Pflanzen sehr effektiv von den kleinen Fliegen in der Blumenerde befreien.

Wie lange dauert die Bekämpfung von Trauermücken?

Verwendet man die Kombination aus Nematoden und Gelbtafeln, sollte der Befall innerhalb von zwei bis drei Wochen deutlich eingedämmt sein. Ist der Befall sehr stark, empfiehlt sich eine erneute Behandlung mit Nematoden nach diesem Zeitraum.

Sind Trauermücken gefährlich für Menschen oder Haustiere?

Nein, Trauermücken sind für Menschen und Haustiere ungefährlich.