Die richtige Gummibaum-Pflege: So bleibt der grüne Riese happy

Gerade in der Wachstumszeit von März bis Oktober sollte ein Gummibaum regelmäßig gedüngt werden. Dafür eignet sich beispielsweise ein Flüssigdünger, der in der Regel alle zwei Wochen mit in das Gießwasser gegeben werden kann. So gelangt er direkt an die Wurzeln.

In den Wintermonaten muss ein Gummibaum nicht zwingend gedüngt werden. Möchte man der Pflanze dennoch ein paar Nährstoffe zuführen, kann man alle acht bis zehn Wochen mit einem Langzeitdünger arbeiten.