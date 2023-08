Richtige Orchideen-Pflege: So blüht und gedeiht sie auch im nächstes Jahr

Als eine der beliebtesten Zimmerpflanzen der Deutschen dürfte die Orchidee in vielen Haushalten Deutschlands zu finden sein.

Aber Achtung: Verschiedene Arten haben auch unterschiedliche Ansprüche. Daher sollte man sich an die Pflegehinweise beim Kauf der Pflanze halten.

Orchideen sind sehr empfindlich und vertragen es weder zu warm noch in der prallen Sonne. Am besten stehen sie daher halbschattig und nicht zu warm. Dafür eignet sich vor allem die Nordwest- oder Ostseite der Wohnung.

Da Orchideen in der Natur nicht im Boden wachsen, sollten sie auch als Zimmerpflanze in speziellem Orchideen-Substrat statt in Erde stehen. Dieses sollte durchlässig sein, kaum oder gar keinen Torf enthalten, sondern stattdessen bestenfalls Pinienrinde.

Zudem benötigen große, kräftige Wurzeln eher gröberes Substrat, während kleine, dünne Wurzeln von Jungpflanzen eher feines Granulat benötigen.