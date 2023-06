Aus eins mach zehn: Pflanzen vermehren auf die leichte Art

In diesem Artikel zeigt Dir TAG24 einige Möglichkeiten, mit denen Du sämtliche Pflanzen vermehren kannst - ganz einfach und schnell.

Eine weitere Option, die häufig sogar deutlich schneller funktioniert, ist die vegetative, also ungeschlechtliche Vermehrung aus Teilen einer Mutterpflanze.

Die vermutlich bekannteste und offensichtlichste Methode, um Pflanzen heranzuziehen, ist die generative, geschlechtliche Vermehrung - also das Heranziehen aus Samen.

Eine Möglichkeit, Pflanzen zu vermehren, ist das Teilen der Wurzelballen. Das ist zum einen notwendig, wenn die Pflanze bereits groß ist und anliegende Pflanzen verdrängt, sie trist und kahl aussieht und ihr eine Art Verjüngungskur zu mehr Blühfreudigkeit verhelfen soll, und natürlich, um sie zu vermehren, denn das Teilen regt nicht nur die Blühfreude, sondern auch das Wachstum an.

Je nach Pflanze wird überwiegend der Frühling oder auch Herbst für diese Maßnahme empfohlen. Sommer- und Herbstblüher haben in den Sommer- und Herbstmonaten ausreichend Nährstoffe gesammelt und gespeichert, um sich im Frühjahr zu teilen und auch die abgetrennten Teile zu versorgen. Dagegen sollten Frühlingsblüher erst im Herbst geteilt werden, da sie zu ihrer Blütezeit im Frühjahr bis Sommer noch Nährstoffe sammeln, um anschließend zu ruhen.

3. Schritt: Teile die Wurzelballen mit einem Spaten, Messer oder mit einer Schere in Stücke. Dabei benötigt jeder Teil genügend Wurzeln sowie eine Triebknospe. Verfaulte oder faulende Wurzeln sollten getrimmt und entfernt werden.

Ableger ziehen kann man also nicht selbst, denn sie wachsen von alleine. Um Ableger entwickeln zu können, muss die Pflanze allerdings gesund und bestens versorgt sein.

Auch bei Stecklingen nimmt man Teile der Mutterpflanze und pflanzt diese wieder in die Erde. Was sind Stecklinge dann im Vergleich zu Ablegern? Im Gegensatz zu Ablegern sind Stecklinge etwas komplizierter zu ziehen und dadurch etwas weniger zuverlässig, jedoch mit mehr Pflanzen möglich.

Wie auch bei der Vermehrung durch Teilung eignet sich für das Ziehen von Stecklingen das Frühjahr. Die Pflanzen befinden sich dann in der Wachstumsphase und können sich schnell nach dem Eingriff regenerieren, da sie zu dieser Zeit schnell neue Triebe bilden können. Auch der Steckling selbst ist noch nicht ausgelaugt und hat ausreichend Energie, um sich zu entwickeln.

4. Schritt: Stelle den Steckling nun in ein Wasserglas, um Wurzeln bilden zu lassen. Stelle das Wasserglas an einen warmen, hellen Ort und wechsle es alle paar Tage.

Übrigens: Eine Alternative bei einigen Pflanzen ist ein Blattsteckling. Dabei genügt ein einzelnes Blatt zur Vermehrung, welches dicht am Austrieb abgeschnitten wird.

5. Schritt: Nach circa drei Wochen sollten sich Wurzeln gebildet haben. Pflanze den Steckling nun in einen kleinen Topf mit nährstoffarmer Anzuchterde. Feuchtigkeit, Wärme sowie Licht - jedoch keine pralle Sonneneinstrahlung - fördern das Anwurzeln.

4. Schritt: Nach circa drei Wochen sollten sich in dem Paket einige Wurzeln gebildet haben. Schneide den Trieb unter der Nodie oder Kerbe von der Mutterpflanze ab und pflanze diesen Steckling in einen Topf mit Anzuchterde.

3. Schritt: Lasse dabei etwas Raum zwischen Folie und Pflanze, um regelmäßig etwas Wasser hineingießen zu können und die Erde so zu befeuchten.

1. Schritt: Suche eine Nodie (einen Knotenpunkt, aus dem sich ein Blatt oder eine Luftwurzel entwickelt) oder schneide mit einem scharfen Messer eine Kerbe in den Stamm, der durch mehr als die Hälfte des Stammes geht. Halte letztere beispielsweise mit einem Zahnstocher offen.

Für verschiedene Pflanzen gibt es unterschiedliche Ansätze, diese zu vermehren. © 123RF/liudmilachernetska

1. Schritt: Lockere den Boden (im Topf) neben der Mutterpflanze.

2. Schritt: Wähle einen passenden Trieb: Dieser sollte gesund sein, möglichst tief wachsen, noch relativ jung und flexibel sein.

3. Schritt: Entferne überschüssige Seitentriebe und Blätter bis auf einige Blätter an der Triebspitze.

4. Schritt: Grabe eine Kuhle in die Erde (im Topf) neben der Pflanze und lege den Trieb (nicht die Spitze) in diese. Der Trieb kann nun mit Draht oder einem Zelt-Hering in der Erde befestigt werden. Hier bilden sich innerhalb von zwei bis drei Monaten Wurzeln.

5. Schritt: Biege die Triebspitze nun, sodass sie senkrecht aus der Erde kommt, und stütze sie mit einem Stock oder Stab.

6. Schritt: Fülle die Kuhle, wenn nötig, mit Erde auf und drücke sie fest.

7. Schritt: Nachdem sich nach einigen Monaten genügend Wurzeln gebildet haben, kannst Du den Trieb von der Mutterpflanze abschneiden und gegebenenfalls umpflanzen.