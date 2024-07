Schimmel auf Seramis erkennen und entfernen - Hilfreiche Tipps

Wächst auf Tongranulat von Seramis Schimmel, stellt sich so manchem Hobbygärtner die Frage, was nun zu tun ist? Bloßes Entfernen betroffener Stellen hilft nur bedingt, denn zurückgebliebene Schimmelsporen verbreiten sich wieder neu. Aber sind alle Flecken wirklich Schimmel? Der Ratgeber klärt auf.

Die häufig durch Wurzelfäule oder organische Rückstände entstandenen Schimmelherde haben meist das ganze Substrat bis an die Oberfläche durchzogen, wo sie schließlich durch den typischen Schimmelbelag sichtbar werden.

Seramis Pflanzengranulat ist dafür bekannt, große Mengen an Wasser speichern und ganz nach Bedarf wieder an eine Pflanze abgeben zu können. Möglich macht das seine Beschaffenheit aus porösem Ton.

Sind das wirklich Schimmelflecken? © 123RF/alex011973

Um Schimmel von anderen unansehnlichen Belägen auf Pflanzengranulat zu unterscheiden, sollte man neben farblicher Veränderung auch Geruch und Konsistenz berücksichtigen.

Schimmel

Schimmel auf Seramis ist an seinem watteartigen, pelzigen Aussehen zu erkennen. Er ist grau-weiß gefärbt, lässt sich wegwischen und fühlt sich etwas schmierig an, wenn man ihn zwischen den Fingern verreibt. Zudem verursachen Schimmelsporen einen muffigen bzw. modrigen Geruch.

Kalkablagerungen

Kalkablagerungen auf Tongranulat hinterlassen zwar ähnlich gräulich-weiße Flecken, lassen sich im Unterschied zu Schimmel allerdings weder wegwischen noch abkratzen. Auslöser dafür ist hartes, kalkreiches Gießwasser. Um Kalkbeläge zu vermeiden, kann auf abgestandenes Wasser oder gesammeltes Regenwasser zurückgegriffen werden.

Auskristallisierungen

Durch den natürlichen Verdunstungsprozess wandert Wasser an die Oberfläche von Pflanzensubstrat. Dadurch gelangen auch darin gelöste Salze aus Gießwasser und Düngemittel nach oben. Während sich Wasser verflüchtigt, lagern sich Salze am Granulat ab und hinterlassen mit der Zeit eine dünne, weißliche Schicht. Solche Auskristallisierungen lassen sich in der Regel mit Wasser abwaschen.

Algenwachstum

Hat sich auf Seramis ein grüner Belag gebildet, deutet das auf Algenwachstum hin. Das zeigt sich insbesondere dann, wenn Pflanzen in lichtdurchlässige Gefäße getopft werden. Zusammen mit feuchtem Substrat sind das für Algensporen ideale Bedingungen zum Keimen. Solche Sporen stammen meist aus Gießwasser oder Wurzelballen.