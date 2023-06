Wollläuse bekämpfen: Hausmittel, tierische Helfer und weitere Tipps

Die Zimmerpflanze hat schon bessere Tage gesehen? Wenn es nicht am Standort oder Gießen liegt, können Krankheiten oder Schädlinge verantwortlich sein. Es lohnt sich, die Pflanze genauer zu inspizieren. Vielleicht musst Du Wollläuse bekämpfen.

Bei weißem Flaum und wattigen Fäden an der Pflanze sollte man möglichst bald die Schmierläuse bekämpfen. © 123RF/vinisouza128

Wollläuse, auch Wurzel- oder Schmierläuse genannt, sind kleine Schädlinge an Zimmer - aber auch Gartenpflanzen. Die je nach Art bis zu zehn Millimeter groß werdenden, weißen, aber auch rosa und hellbraunen Parasiten bilden sich in der Regel erst an Blattachseln, wo sie häufig eine Zeit lang unerkannt bleiben.

Durch eine eingeschlechtliche, selbstbefruchtende Vermehrung und schnelle Ausbreitung sind sie mit der Zeit, auch dank der watteartigen Fäden an ihrer schützenden Wachsschicht, als kleine Wattebäuschchen auch an Blättern sowie im Substrat gut sichtbar.

Wollläuse können alle Pflanzen befallen, betreffen jedoch häufig insbesondere Orchideen, Birkenfeigen, Palmen und Gummibäume sowie Weihnachtssterne, Kakteen und Zitruspflanzen. Menschen und Haustiere können sie glücklicherweise nicht befallen und sind daher komplett ungefährlich für sie.

Eingeschleppt werden sie häufig unbemerkt mit neuen Pflanzen, auf denen sie sich bei trockener Heizungsluft prächtig entwickeln und sich rasch ausbreiten.

Wie kann man Wollläuse bekämpfen? Hilft Backpulver gegen Wollläuse? Einige Tipps und Maßnahmen, mit denen man Wurzelläuse bekämpfen kann, kannst Du im Folgenden nachlesen.

