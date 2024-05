Kleine weiße Krabbeltiere: Sollte man Springschwänze bekämpfen?

Außer es werden extrem viele, dann wimmelt es nur so von weißen Krabbeltieren auf der Oberfläche der Erde, die man bekämpfen sollte.

Diese Gliederfüßer werden normalerweise maximal ein Jahr alt und nur wenige Millimeter groß, daher entdeckt man sie in der Regel nicht.

Die fast blinden euedaphischen (bodenbewohnenden) Springschwänze (Collembola) leben in der oberen Schicht der Erde in einer Tiefe von bis zu 20 Zentimetern.

Was sind Springschwänze?

Auf die Frage, ob Springschwänze schädlich für Zimmerpflanzen sind, kann man keine einseitige Antwort geben - es kommt darauf an:



Der Springschwanz als Nützling:

Grundsätzlich sind Springschwänze Nützlinge, denn sie sind ganz aktiv an der Herstellung von Humus beteiligt. Sie gehören zu den Detritivoren. Das heißt, sie fressen Detritus: abgestorbene Pflanzenteile, Pilze, Algen und Mikroorganismen und zersetzen diese. Dadurch erhöht sich der Nährstoffgehalt im Boden.



Der Springschwanz als Schädling:

Nimmt die Population überhand und ist das Material, dass die Krabbeltiere fressen und in wertvollen Humus verwandeln, nicht mehr ausreichend für die große Anzahl an Springschwänzen, fangen sie an, die lebende Zimmerpflanze anzuknabbern, vorwiegend deren Wurzeln, oder sie fressen Keimlinge.