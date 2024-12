3 einfache Methoden: So kann man eine Yucca-Palme vermehren

Diese Yucca-Arten sind in Wüstengegenden Amerikas heimisch. In Deutschland gehören sie zu den beliebten Zimmerpflanzen, weil sie robust und pflegeleicht sind. Außerdem wachsen sie schnell.

Schritt 1: Kürze den Stamm und zersäge ihn in 20 bis 30 Zentimeter lange Stücke. Nutze dazu eine saubere Säge oder ein scharfes, grob gezahntes Brotmesser.

Schritt 2: Markiere mit Faden oder Filzstift an der Rinde jedes Stammteils, wo oben ist und wo unten. So bleibt die Wuchsrichtung klar. Achte darauf, dass Schnittstellen bis zum Einpflanzen nicht verunreinigt werden.

Schritt 3: Dann versiegelt man jeweils die Wundfläche am oberen Ende der Stammteile - am besten mit Baumwachs oder Wundverschlussbalsam. So trocknet das offene Gewebe nicht an der Luft aus.