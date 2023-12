Zimmerpflanzen, die Heizungsluft vertragen: Top 5 für die Wohnung

Die Fensterbank bietet einiges an freier Fläche, die viel zu schade ist, um sie nicht mit Zimmerpflanzen zu schmücken. Leider geht dieser Platz häufig mit trockener Heizungsluft und viel Sonne einher. Zum Glück gibt es einige Pflanzen, die Heizungsluft vertragen.

Glücklicherweise überleben einige Zimmerpflanzen in direkter Sonne. Solche Pflanzen eignen sich daher wunderbar als Zimmerpflanzen für Südfenster.

Das Fensterbrett sieht ohne Pflanzen ziemlich kahl aus. Geeignete Pflanzen zu finden, ist aber gar nicht so leicht, wenn man bedenkt, dass häufig viel Sonne durch das Fenster scheint und die Heizung von unten für trockene, warme Luft sorgt.

Die Aloe vera bevorzugt es vollsonnig und steht daher gerne an einem sonnigen Platz im Südfenster. Ihre Toleranz für Heizungsluft qualifiziert sie auch als perfekte Zimmerpflanze für Fensterbänke über einer Heizung.

2. Bogenhanf

Der Bogenhanf hat seinen Ursprung in Asien und Afrika. Daher überrascht es vielleicht nicht, dass auch er mit warmer, trockener Luft gut klarkommt. Die robuste Pflanze bevorzugt außerdem sonnige Plätze und gedeiht sogar in praller Sonne am Fenster.