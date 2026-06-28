59-Jähriger schlägt Frau auf Weinfest in der Pfalz Zähne aus
Niederkirchen - Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen auf dem Weinfest in Niederkirchen im Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) hat ein 59-Jähriger einer Frau (56) drei Zähne ausgeschlagen.
Zunächst habe es laut Polizei gegen 0.45 Uhr einen verbalen Streit zwischen der 56-Jährigen und einer anderen, 51 Jahre alten Frau gegeben.
Angeblich soll die ältere der beiden Kontrahentinnen die andere Frau geschubst haben, woraufhin die 51-Jährige um Hilfe rief.
Der Mann sei hinzugekommen und habe der 56-Jährigen mit der Faust derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass diese die drei Zähne verlor.
Sie musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei wurde verständigt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen 1,41 Promille. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.
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