59-Jähriger schlägt Frau auf Weinfest in der Pfalz Zähne aus

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Auf einem Weinfest in der Pfalz geraten zwei Frauen in der Nacht zum Sonntag in Streit. Als eine von ihnen um Hilfe ruft, eskaliert die Situation.

Von Marc Thomé

Niederkirchen - Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen auf dem Weinfest in Niederkirchen im Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) hat ein 59-Jähriger einer Frau (56) drei Zähne ausgeschlagen.

Nach ihrer Ankunft stellten die Polizisten bei dem 59-Jährigen einen Wert von 1,41 Promille fest. (Symbolfoto)
Nach ihrer Ankunft stellten die Polizisten bei dem 59-Jährigen einen Wert von 1,41 Promille fest. (Symbolfoto)  © Bild-Montage: 123rf/sshp, Andreas Arnold/dpa

Zunächst habe es laut Polizei gegen 0.45 Uhr einen verbalen Streit zwischen der 56-Jährigen und einer anderen, 51 Jahre alten Frau gegeben.

Angeblich soll die ältere der beiden Kontrahentinnen die andere Frau geschubst haben, woraufhin die 51-Jährige um Hilfe rief.

Der Mann sei hinzugekommen und habe der 56-Jährigen mit der Faust derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass diese die drei Zähne verlor.

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Sie musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei wurde verständigt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen 1,41 Promille. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/sshp, Andreas Arnold/dpa

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