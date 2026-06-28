59-Jähriger schlägt Frau auf Weinfest in der Pfalz Zähne aus

Niederkirchen - Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen auf dem Weinfest in Niederkirchen im Landkreis Bad Dürkheim ( Rheinland-Pfalz ) hat ein 59-Jähriger einer Frau (56) drei Zähne ausgeschlagen.

Nach ihrer Ankunft stellten die Polizisten bei dem 59-Jährigen einen Wert von 1,41 Promille fest. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/sshp, Andreas Arnold/dpa

Zunächst habe es laut Polizei gegen 0.45 Uhr einen verbalen Streit zwischen der 56-Jährigen und einer anderen, 51 Jahre alten Frau gegeben.

Angeblich soll die ältere der beiden Kontrahentinnen die andere Frau geschubst haben, woraufhin die 51-Jährige um Hilfe rief.

Der Mann sei hinzugekommen und habe der 56-Jährigen mit der Faust derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass diese die drei Zähne verlor.

Sie musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.