Von Geländewagen überrollt! Soldat stirbt bei Unfall auf Truppenübungsplatz

Idar-Oberstein - Schreckliche Tragödie bei der Ausbildung: Ein Soldat ist auf dem Truppenübungsplatz Baumholder in Rheinland-Pfalz von einem Geländewagen überrollt und tödlich verletzt worden.

Auf dem Truppenübungsplatz Baumholder in Rheinland-Pfalz ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Archivbild) © Harald Tittel/dpa

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass sich ein zuvor abgestellter Geländewagen in Bewegung setzte und den 62 Jahre alten Mann kurz darauf überrollte, sagte ein Sprecher der Artillerieschule Idar-Oberstein.

Der Offizier sei bei dem folgenschweren Unfall am Dienstagnachmittag so erheblich verletzt worden, dass er an der Unfallstelle starb, so der Sprecher.

Nähere Angaben zum Unfallhergang könne man momentan nicht machen. Die Ermittlungen liefen im engen Schulterschluss mit der Kriminalpolizei.

Der Soldat sei im Zuge einer Ausbildung vor Ort gewesen. Er gehörte zur Artillerieschule Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld. Der Todesfall gehe den Kameraden des Mannes "extrem nahe".