7000 Quadratmeter in Flammen: Feldbrand mit zwei Verletzten in Rheinland-Pfalz
Von Christiane Warnecke
Rhein-Lahn-Kreis - Starker Wind hat die Flammen eines Feldbrandes im Rhein-Lahn-Kreis angefacht und den Einsatz erschwert: Zwischen Bornich und Reichenberg war bereits am Donnerstagvormittag ein größerer Brand auf einem Feld ausgebrochen, wie die Polizei in Montabaur mitteilte.
Am Abend teilte sie mit, dass die Flammen erfolgreich bekämpft seien. Es hätten etwa 7000 Quadratmeter gebrannt.
Ein Polizeihubschrauber sei zufällig in der Nähe des Ortes in der Verbandsgemeinde Loreley unterwegs gewesen und habe die Einsatzkräfte aus der Luft unterstützt.
Die Besatzung konnte der Feuerwehr demnach einen Überblick über die Lage und das Ausmaß des Brandes verschaffen.
Wegen der herrschenden Winde gestalteten sich die Löscharbeiten nach Einschätzung der Polizei herausfordernd. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Menschen leicht verletzt.
Sie wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa