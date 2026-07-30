7000 Quadratmeter in Flammen: Feldbrand mit zwei Verletzten in Rheinland-Pfalz

Rhein-Lahn-Kreis - Starker Wind hat die Flammen eines Feldbrandes im Rhein-Lahn-Kreis angefacht und den Einsatz erschwert: Zwischen Bornich und Reichenberg war bereits am Donnerstagvormittag ein größerer Brand auf einem Feld ausgebrochen, wie die Polizei in Montabaur mitteilte.

Das Feuer auf dem trockenen Feld war am Donnerstagvormittag ausgebrochen. © Thomas Frey/dpa

Am Abend teilte sie mit, dass die Flammen erfolgreich bekämpft seien. Es hätten etwa 7000 Quadratmeter gebrannt.

Ein Polizeihubschrauber sei zufällig in der Nähe des Ortes in der Verbandsgemeinde Loreley unterwegs gewesen und habe die Einsatzkräfte aus der Luft unterstützt.

Die Besatzung konnte der Feuerwehr demnach einen Überblick über die Lage und das Ausmaß des Brandes verschaffen.