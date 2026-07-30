7000 Quadratmeter in Flammen: Feldbrand mit zwei Verletzten in Rheinland-Pfalz

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Im Rhein-Lahn-Kreis hat am Donnerstag eine Fläche von 7000 Quadratmetern Feld gebrannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des starken Winds schwierig.

Von Christiane Warnecke

Rhein-Lahn-Kreis - Starker Wind hat die Flammen eines Feldbrandes im Rhein-Lahn-Kreis angefacht und den Einsatz erschwert: Zwischen Bornich und Reichenberg war bereits am Donnerstagvormittag ein größerer Brand auf einem Feld ausgebrochen, wie die Polizei in Montabaur mitteilte.

Das Feuer auf dem trockenen Feld war am Donnerstagvormittag ausgebrochen.
Das Feuer auf dem trockenen Feld war am Donnerstagvormittag ausgebrochen.  © Thomas Frey/dpa

Am Abend teilte sie mit, dass die Flammen erfolgreich bekämpft seien. Es hätten etwa 7000 Quadratmeter gebrannt.

Ein Polizeihubschrauber sei zufällig in der Nähe des Ortes in der Verbandsgemeinde Loreley unterwegs gewesen und habe die Einsatzkräfte aus der Luft unterstützt.

Die Besatzung konnte der Feuerwehr demnach einen Überblick über die Lage und das Ausmaß des Brandes verschaffen.

Durch den starken Wind wurden die Löscharbeiten sehr erschwert.
Durch den starken Wind wurden die Löscharbeiten sehr erschwert.  © Thomas Frey/dpa

Wegen der herrschenden Winde gestalteten sich die Löscharbeiten nach Einschätzung der Polizei herausfordernd. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Sie wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: