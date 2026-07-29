Glitschige Berührung im Badesee: Vermeintliche Wasserleiche entpuppt sich als etwas völlig anderes

Rhein-Pfalz-Kreis - Eine glitschige, kalte Berührung von etwas Großem, Hellem hat einer morgendlichen Schwimmerin im Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim ( Rheinland-Pfalz ) einen Schrecken eingejagt. Handelte es sich hier um eine Wasserleiche?

Die Polizeitaucher konnten den Fall dann aufklären. (Symbolfoto) © Sören Stache/dpa

Die Frau verständigte nach dem Erlebnis am Montagmorgen die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten samt Feuerwehr an und sperrten erst einmal den Bereich um den See ab.

Dann begann die Suchaktion mit einem Boot und einer Drohne. Auch der Uferbereich wurde nach möglicherweise zurückgelassenen Gegenständen kontrolliert, sagte ein Polizeisprecher.

Da die Bemühungen zunächst erfolglos geblieben waren, wurden zusätzlich Polizeitaucher angefordert, die die Sache auch aufklären konnten.

Der erwartete grausige Fund entpuppte sich als eine selbst gebaute Boje aus Styropor und Klebeband, die mittels eines Seils mit einem schweren Gegenstand am Ende im See verankert worden war.