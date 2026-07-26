Seniorin sorgt mit Stromspar-Trick für nächtlichen Polizeieinsatz

Bad Kreuznach - Mit ihrer nächtlichen Stromspar-Strategie hat eine 86-Jährige bei Bad Kreuznach versehentlich die Polizei auf den Plan gerufen.

Gleich mehrere Streifenwagen waren nach dem Anruf der Nachbarin ausgerückt. (Symbolbild) © 123rfElmar Gubisch

Eine Nachbarin hatte in der Nacht zum Samstag im Haus nebenan mehrfach Taschenlampenlicht gesehen und sich deshalb Sorgen gemacht, dass dort Einbrecher am Werk sein könnten.

Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Frau habe deshalb den Notruf gewählt, woraufhin mehrere Polizeistreifen ausrückten.