Abrissreifes Hotel in Rheinland-Pfalz teilweise eingestürzt

Boppard - Ein ehemals als Hotel genutztes und schon länger leerstehendes Gebäude im rheinland-pfälzischen Boppard ist teilweise eingestürzt.

Das Dach an einem Gebäudeteil des ehemaligen Hotels in Boppard ist nahezu vollständig eingestürzt. © Kevin Schößler/Mosel-News-TV

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelt es sich um ein baufälliges Haus, das sich ohnehin bereits im Abriss befindet.

Hinweise darauf, dass Menschen unter den Trümmern verschüttet worden sein könnten, fanden sich trotz des Einsatzes einer Rettungshundestaffel nicht.

Anwohner hätten sich gemeldet, weil sie den Eindruck hatten, dass es in dem Gebäude am Dienstagabend zu einem Teileinsturz gekommen sei, teilte die Polizei mit.

Ein Experte des Technischen Hilfswerks nahm dann gemeinsam mit der Feuerwehr Untersuchungen vor. Dabei wurde festgestellt, dass mehrere Geschossdecken eingestürzt waren.