Erschrockener Labrador läuft Herrchen davon und sorgt für größeren Polizeieinsatz

Schwegenheim - Ein entlaufener Labrador hat am Dienstag im Landkreis Germersheim ( Rheinland-Pfalz ) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Glücklicherweise ist das Tier mittlerweile wieder aufgetaucht.

Schließlich waren der Labrador und sein Herrchen wieder glücklich vereint. (Symbolbild) © 123rf/eomana

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Mittwoch das Geschehen. Demnach hatte sich zunächst gegen Mittag ein Zeuge gemeldet: Im Bereich des Autohofs Schwegenheim habe sich ein offensichtlich herrenloser schwarzer Labrador aufgehalten. Mittlerweile sei der Hund allerdings in das angrenzende Feld gelaufen und dort verschwunden.

Die Besatzung eines Streifenwagens sowie Mitarbeiter der Tierrettung sahen sich daraufhin die Situation vor Ort an und machten den Labrador schließlich zwischen den Ortschaften Harthausen und Schwegenheim aus.

Mittlerweile hatte sich auch der Besitzer des Hundes gemeldet, sagte der Sprecher. Dieser berichtete, er sei auf der Durchreise und habe am Autohof angehalten. Dort sei er mit dem Tier ein wenig spazieren gegangen.