07.07.2026 07:18 Ahrtal-Flut: Landrätin fordert Entschuldigung der Landesregierung

Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 starben 135 Menschen: Landrätin Cornelia Weigand erinnert sich daran - und fordert eine Entschuldigung der Landesregierung!

Von Alina Grünky

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Fünf Jahre nach der Flut im Ahrtal spürt die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (55), noch Auswirkungen der Katastrophe - und sie fordert eine Entschuldigung der rheinland-pfälzischen Landesregierung!

Landrätin Cornelia Weigand (55, parteilos) erlebte die Flut im Ahrtal aus nächster Nähe: Sie war damals Bürgermeisterin der Gemeinde Altenahr. © Thomas Frey/dpa "Ich habe früher Gewitter unbeschwerter erlebt, als ich das heute tue", sagte die parteilose Politikerin im Interview. "Ich glaube, das geht sehr vielen so." Mit Blick auf die Landesregierung von Rheinland-Pfalz fügte sie hinzu: "Eine Entschuldigung wäre ein wichtiges Signal, das sich viele Menschen hier im Tal wünschen, das sie sich seit bald fünf Jahren sehnlich gewünscht haben." Dabei gehe es nicht per se um ein Schuldeingeständnis. Doch das Land sei Teil der Katastrophe und deswegen hätten sich viele Menschen eine Entschuldigung gewünscht. "Das bringt die Menschen, die wir verloren haben, nicht zurück, aber vielleicht kann es dabei helfen, Wunden zu heilen", so Weigand. Rheinland-Pfalz Erschrockener Labrador läuft Herrchen davon und sorgt für größeren Polizeieinsatz Nach der Katastrophe im Juli 2021 hatte es Vorwürfe gegeben, dass Unwetterwarnungen nur unzulänglich kommuniziert wurden. Als die Flut ins Ahrtal kam, riss sie Autos, Häuser und Leben mit sich, 135 Menschen starben. Wie Tausende andere Anwohner verlor auch Weigand als damalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr im Norden von Rheinland-Pfalz ihr Zuhause in meterhohen Wassermassen.

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