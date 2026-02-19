Ausgebüxt und auf der Flucht: Polizei sucht dieses Känguru!

Kaiserslautern - Nach der Flucht mehrerer Kängurus von einer Farm in der Pfalz suchen die Behörden weiter nach einem der Beuteltiere.

Dieses Känguru ist weiter auf der Flucht - vermutlich irgendwo in der Nähe von Kaiserslautern. © Polizeidirektion Kaiserslautern

"Wir haben das Tier schon einmal mit dem Betäubungspfeil getroffen", sagte ein Sprecher des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Otterbach/Otterberg der Deutschen Presse-Agentur.

"Allerdings scheint die Betäubung nicht ganz so angesprochen zu haben, das Tier ist geflüchtet."

Letzter Sichtungspunkt sei zwischen Kaiserslautern-Morlautern und Otterbach gewesen.

"Die Hinweise waren durchaus schon hilfreich. Dadurch hatten wir die Option, das Tier erstmals antreffen und erste Betäubungsversuche durchführen zu können", sagte der Sprecher.

Zuständig dafür sei das Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern. "Der Veterinär verfügt über die entsprechende Waffenerlaubnis und das Narkosemittel."