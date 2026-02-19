 709

Ausgebüxt und auf der Flucht: Polizei sucht dieses Känguru!

Am Mittwoch sind mehrere Kängurus aus einem Gehege bei Kaiserslautern ausgebüxt. Eines der Tiere ist weiterhin auf der Flucht. Die Suche läuft.

Von Wolfgang Jung

Kaiserslautern - Nach der Flucht mehrerer Kängurus von einer Farm in der Pfalz suchen die Behörden weiter nach einem der Beuteltiere.

Dieses Känguru ist weiter auf der Flucht - vermutlich irgendwo in der Nähe von Kaiserslautern.
Dieses Känguru ist weiter auf der Flucht - vermutlich irgendwo in der Nähe von Kaiserslautern.  © Polizeidirektion Kaiserslautern

"Wir haben das Tier schon einmal mit dem Betäubungspfeil getroffen", sagte ein Sprecher des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Otterbach/Otterberg der Deutschen Presse-Agentur.

"Allerdings scheint die Betäubung nicht ganz so angesprochen zu haben, das Tier ist geflüchtet."

Letzter Sichtungspunkt sei zwischen Kaiserslautern-Morlautern und Otterbach gewesen.

Großeinsatz in Mainz: Notlage sorgt für Brückensperrung
Rheinland-Pfalz Großeinsatz in Mainz: Notlage sorgt für Brückensperrung

"Die Hinweise waren durchaus schon hilfreich. Dadurch hatten wir die Option, das Tier erstmals antreffen und erste Betäubungsversuche durchführen zu können", sagte der Sprecher.

Zuständig dafür sei das Veterinäramt der Kreisverwaltung Kaiserslautern. "Der Veterinär verfügt über die entsprechende Waffenerlaubnis und das Narkosemittel."

Kängurus waren durch eine Lücke im Zaun entkommen

Die Kängurus waren am Mittwoch entlaufen. Ein entwurzelter Baum hatte demnach eine Lücke im Zaun des Geheges verursacht. Einsatzkräfte konnten die Beuteltiere einfangen - bis auf eins.

Die Polizei appellierte, das Känguru nicht selbstständig einzufangen, sondern die Behörden zu informieren.

Titelfoto: Polizeidirektion Kaiserslautern

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: