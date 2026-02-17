Rosenmontagszug in Mainz muss wegen "Alkoholleiche" gestoppt werden

Mainz - Wegen eines Rettungseinsatzes zur Versorgung eines alkoholisierten Mannes ist der Rosenmontagsumzug in Mainz kurzzeitig gestoppt worden.

Wegen des Rettungseinsatzes musste der Rosenmontagsumzug kurzzeitig gestoppt werden. © Bernd Glebel/dpa

Der Mitte 40-Jährige sei auf der Rheinstraße bewusstlos geworden, teilte die Feuerwehr mit. Der Umzug habe daraufhin anhalten müssen, damit die Rettungskräfte den Mann schnellstmöglich erreichen konnten. Er sei erst wieder zu sich gekommen, als er zum Schutz seiner Atmung inkubiert werden sollte.

Insgesamt meldete die Feuerwehr allerdings weniger Einsätze als im Vorjahr. 323 Menschen seien behandelt worden – 67 weniger als 2025.

In rund 80 Fällen ging es dabei um Alkohol: "Einige waren so stark alkoholisiert, dass sie tief bewusstlos waren", hieß es von der Feuerwehr.

Auch eine Mitte 20-jährige Frau sei bewusstlos am Hauptbahnhof gefunden worden. Eine weitere Person habe sich schwer verletzt, weil sie stark betrunken eine Treppe heruntergefallen sei.