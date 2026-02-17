Achtung: Polizei warnt vor fieser Microsoft-Betrugsmasche

Kaiserslautern - In Mehlingen bei Kaiserslautern ist eine 63 Jahre alte Frau Opfer von Betrügern geworden, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben.

Die Frau (63) hatte dem angeblichen Microsoft -Mitarbeiter Zugriff auf ihren Rechner gegeben. Der Mann buchte dann mehrere tausend Euro ab. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizei hatte die 63-Jährige eine Nachricht auf ihrem Laptop erhalten: Sie solle sich wegen eines Problems umgehend mit Microsoft in Verbindung setzen. Dazu bekam sie die Telefonnummer eines vermeintlichen IT-Experten des Technologieunternehmens.

Die Frau rief die Nummer daraufhin an. Der angebliche Experte bat um Zugriff auf ihren Rechner, um das Problem zu lösen.

Als die 63-Jährige ihm diesen erlaubte, nutzte der Mann das, um 4000 Euro von ihrem Konto abzubuchen.

Zum Glück wurde die Frau misstrauisch und verständigte ihre Bank, die umgehend reagierte und das Geld zurücküberweisen konnte. Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Betrugsfall aufgenommen.