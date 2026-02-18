Großeinsatz in Mainz: Notlage sorgt für Brückensperrung

Aufregung am Vormittag des Aschermittwochs in Mainz-Mombach: Ein 57-Jähriger in einer psychischen Ausnahmesituation hat für einen Großeinsatz auf einer Brücke gesorgt.

Von Marc Thomé

Mainz - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Mittwochvormittag im Mainzer Stadtteil Mombach unterwegs: Ein 57 Jahre alter Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und sorgte damit zwischenzeitlich für Verkehrschaos.

Wegen einer Notsituation war ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf der Brücke in Mainz-Mombach erschienen.
Wegen einer Notsituation war ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf der Brücke in Mainz-Mombach erschienen.  © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Zu dem Einsatz, an dem Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber beteiligt waren, kam es zwischen 9.45 und 11.15 Uhr.

Wie ein Sprecher der Mainzer Polizei kurz darauf sagte, hatte der Mann auf der Brücke im Bereich der Zwerchallee und der Hattenbergstraße gestanden und damit gedroht, sich etwas anzutun.

Daraufhin nahmen Einsatzkräfte der Polizei Kontakt mit dem 57-Jährigen auf. Schließlich sei es gelungen, den Mann anzusprechen und zu sichern.

Achtung: Polizei warnt vor fieser Microsoft-Betrugsmasche
Rheinland-Pfalz Achtung: Polizei warnt vor fieser Microsoft-Betrugsmasche

Anschließend wurde er dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Betreuung übergeben. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagte der Polizeisprecher.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide oder Suizidversuche. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: