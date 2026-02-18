Großeinsatz in Mainz: Notlage sorgt für Brückensperrung
Mainz - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Mittwochvormittag im Mainzer Stadtteil Mombach unterwegs: Ein 57 Jahre alter Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und sorgte damit zwischenzeitlich für Verkehrschaos.
Zu dem Einsatz, an dem Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Hubschrauber beteiligt waren, kam es zwischen 9.45 und 11.15 Uhr.
Wie ein Sprecher der Mainzer Polizei kurz darauf sagte, hatte der Mann auf der Brücke im Bereich der Zwerchallee und der Hattenbergstraße gestanden und damit gedroht, sich etwas anzutun.
Daraufhin nahmen Einsatzkräfte der Polizei Kontakt mit dem 57-Jährigen auf. Schließlich sei es gelungen, den Mann anzusprechen und zu sichern.
Anschließend wurde er dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Betreuung übergeben. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, sagte der Polizeisprecher.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide oder Suizidversuche. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge