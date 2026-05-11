Ausnahmezustand in Gefängnis: Feuer bricht in Zelle aus, mehrere Menschen bei Brand verletzt

Wöllstein - Bei einem Feuer in der JVA Rohrbach in Wöllstein ( Rheinland-Pfalz ) am Montagmorgen wurden acht Personen verletzt - eine musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Eine betroffene Person wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Laut einem Sprecher des Brand- und Katastrophenschutz Alzey-Worms war es gegen 6 Uhr zu dem Großeinsatz an der JVA gekommen. Zunächst wurde Rauch aus dem Gebäude gemeldet. Dann stellte sich heraus, dass es in einer Zelle zu einem Schwelbrand einer Matratze gekommen war.

Dadurch wurden die Zelle sowie das komplette Geschoss stark verraucht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit der Evakuierung und der Brandbekämpfung.

Wie der Sprecher weiter sagte, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Zudem wurden umfangreiche Maßnahmen zur Belüftung durchgeführt

Acht Personen - vier Insassen und vier JVA-Bedienstete - musste vom Rettungsdienst behandelt werden, die Hälfte wurde in umliegende Kliniken gebracht. Zudem hatte sich ein Feuerwehrmann während des Einsatzes verletzt.