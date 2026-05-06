Reizgas-Attacke an Schule! 20 Menschen in Behandlung

Bad Kreuznach - In Bad Kreuznach ( Rheinland-Pfalz ) hat es an einer Schule am Mittwochmittag einen größeren Einsatz von Polizei , Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben. Etwa 20 Personen mussten behandelt werden.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr zu der Crucenia Realschule in der Ringstraße 112 gerufen, da mehrere Personen über Reizungen der Atemwege geklagt hatten.

Nach den ersten Ermittlungen wurde im Keller des Gebäudes mutmaßlich Pfefferspray versprüht. Etwa 20 Betroffene mussten medizinisch versorgt werden.

Weiterhin unklar sind die Hintergründe. In diesem Zusammenhang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.