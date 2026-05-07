Ungewöhnlicher Rettung-Einsatz: Feuerwehr befreit verletztes Mädchen aus Spielgerüst
Mainz - Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist am frühen Donnerstagabend die Feuerwehr in Mainz ausgerückt: Ein Kind hatte sich in einem Klettergerüst auf einem Spielplatz verletzt und musste aus drei Metern Höhe geborgen werden.
Wie ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr noch am Abend berichtete, waren die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr zu dem Spielplatz im Stadtteil Gonsenheim gerufen worden.
Das Mädchen war in dem Klettergerüst gestürzt und hatte sich dabei so sehr verletzt, dass es nicht mehr alleine das Spielgerät verlassen konnte. Wie der Sprecher weiter sagte, war der Rettungsdienst bereits vor Ort und hatte das Kind medizinisch versorgt.
Über eine Rettungsplattform konnten die Feuerwehrleute dann das Mädchen vorsichtig auf den Boden befördern.
Dort wurde sie dann noch einem von Notarzt behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus.
Titelfoto: M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge