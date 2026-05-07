Ungewöhnlicher Rettung-Einsatz: Feuerwehr befreit verletztes Mädchen aus Spielgerüst

Mainz - Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist am frühen Donnerstagabend die Feuerwehr in Mainz ausgerückt: Ein Kind hatte sich in einem Klettergerüst auf einem Spielplatz verletzt und musste aus drei Metern Höhe geborgen werden.

Mit einer Rettungsplattform konnten die Feuerwehrleute das verletzte Kind vorsichtig aus dem Spielgerüst befreien. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr noch am Abend berichtete, waren die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr zu dem Spielplatz im Stadtteil Gonsenheim gerufen worden.

Das Mädchen war in dem Klettergerüst gestürzt und hatte sich dabei so sehr verletzt, dass es nicht mehr alleine das Spielgerät verlassen konnte. Wie der Sprecher weiter sagte, war der Rettungsdienst bereits vor Ort und hatte das Kind medizinisch versorgt.