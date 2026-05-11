Ausnahmezustand in JVA: Feuer bricht in Zelle aus, mehrere Menschen verletzt

Wöllstein - Bei einem Feuer in der JVA Rohrbach in Wöllstein ( Rheinland-Pfalz ) am Montagmorgen wurden mehrere Personen verletzt - eine musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Eine betroffene Person wurde vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Laut Feuerwehr war es gegen 6 Uhr zu dem Großeinsatz an der JVA gekommen. Zunächst sei Rauch aus dem Gebäude gemeldet worden. Dann habe sich herausgestellt, dass in einer Zelle ein Feuer ausgebrochen ist.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hätten die Mitarbeiter des Gefängnisses eine Person bereits ins Freie bringen können. Drei weitere seien von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet worden.

Alle vier mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden, wobei auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Laut Feuerwehr hätten bis zu 14 Personen behandelt werden müssen, vor allem wegen des Einatmens von Rauchgas.