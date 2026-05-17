Benzinpreis-Stress: Kurz vor 12 Uhr eskaliert Streit an der Tankstelle

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Um 12 Uhr steigen in der Regel die Benzinpreise an den Tankstellen: Dies führte jetzt in Rheinland-Pfalz zu einem heftigen Streit mit Polizeieinsatz.

Von Sigrun Stock

Bernkastel-Kues - Kurz vor 12 Uhr haben sich zwei Autofahrer an einer Tankstelle im Landkreis Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) derartig in die Haare bekommen, dass am Ende die Polizei gerufen werden musste.

Die beiden Männer wollten kurz vor 12 Uhr tanken und gerieten dann in Streit. (Symbolbild)
Die beiden Männer wollten kurz vor 12 Uhr tanken und gerieten dann in Streit. (Symbolbild)  © Pia Bayer/dpa

Weil beide noch tanken wollten, gerieten sie in Bernkastel-Kues zunächst verbal aneinander, wie die Polizei mitteilte.

Dann schubste der eine Mann den anderen. Der 81-Jährige stürzte und klagte danach über Schmerzen im Rücken. 

Eine Zeugin versuchte nach Polizeiangaben, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dieser sei jedoch geflüchtet, hieß es. Nun ermitteln die Beamten. 

Seit Einführung der 12-Uhr-Regel steigen die Benzinpreise zum Mittag stark an.
Seit Einführung der 12-Uhr-Regel steigen die Benzinpreise zum Mittag stark an.  © Daniel Bockwoldt/dpa

Seit Einführung der 12-Uhr-Regel für die Tankstellen steigen die Preise bei der einzigen erlaubten Erhöhung am Mittag stark an, oft um deutlich mehr als 10 Cent pro Liter.

Danach fallen sie bis zum nächsten Vormittag wieder.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa

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