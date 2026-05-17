Benzinpreis-Stress: Kurz vor 12 Uhr eskaliert Streit an der Tankstelle

Bernkastel-Kues - Kurz vor 12 Uhr haben sich zwei Autofahrer an einer Tankstelle im Landkreis Bernkastel-Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) derartig in die Haare bekommen, dass am Ende die Polizei gerufen werden musste.

Die beiden Männer wollten kurz vor 12 Uhr tanken und gerieten dann in Streit. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Weil beide noch tanken wollten, gerieten sie in Bernkastel-Kues zunächst verbal aneinander, wie die Polizei mitteilte.

Dann schubste der eine Mann den anderen. Der 81-Jährige stürzte und klagte danach über Schmerzen im Rücken.

Eine Zeugin versuchte nach Polizeiangaben, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dieser sei jedoch geflüchtet, hieß es. Nun ermitteln die Beamten.