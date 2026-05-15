Zum Bersten voll: Polizei holt bei Kontrolle zwölf Jugendliche aus nur einem Auto

Idar-Oberstein - Bei Idar-Oberstein ( Rheinland-Pfalz ) hat ein junger Fahrer eindrucksvoll die räumlichen Kapazitäten seines Autos ausgelotet. Die Polizei hatte dafür allerdings überhaupt kein Verständnis.

Gegen 23 Uhr hatten die Polizisten den Wagen für eine Kontrolle angehalten. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Denn insgesamt zwölf jugendliche Insassen zählten die Beamten, als sie den Wagen am Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Ort Fischbach einer Kontrolle unterzogen!

Um diese Anzahl in dem Auto unterbringen zu können, lagen die Mitfahrer teilweise übereinander quer auf der Rückbank oder saßen im Kofferraum - natürlich alle ungesichert.