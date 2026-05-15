Zum Bersten voll: Polizei holt bei Kontrolle zwölf Jugendliche aus nur einem Auto
Idar-Oberstein - Bei Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat ein junger Fahrer eindrucksvoll die räumlichen Kapazitäten seines Autos ausgelotet. Die Polizei hatte dafür allerdings überhaupt kein Verständnis.
Denn insgesamt zwölf jugendliche Insassen zählten die Beamten, als sie den Wagen am Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Ort Fischbach einer Kontrolle unterzogen!
Um diese Anzahl in dem Auto unterbringen zu können, lagen die Mitfahrer teilweise übereinander quer auf der Rückbank oder saßen im Kofferraum - natürlich alle ungesichert.
Auf der Rückfahrt von Vatertags-Veranstaltung
Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass die Gruppe auf dem Rückweg von einer Vatertags-Veranstaltung war. Dass es dort wohl recht feuchtfröhlich zugegangen war, zeigte ein Alkoholtest beim Fahrer. Dieser ergab 1,1 Promille.
Kurzerhand untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa