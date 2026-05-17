Mann bei Unfall schwer verletzt, kurz darauf findet Polizei eine Leiche: Besteht eine Verbindung?

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Ein 69-Jähriger wurde bei einem Unfall im Westerwald schwer verletzt. Kurz darauf findet die Polizei in einem nahe gelegenen Ort eine tote Frau.

Von Alina Grünky

Westerwaldkreis - Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Ransbach-Baumbach im Westerwald (Rheinland-Pfalz) prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit dem Fund einer leblosen Frau.

Die Polizei überprüft jetzt eine Verbindung zwischen den beiden Fällen. (Symbolbild)
Die Polizei überprüft jetzt eine Verbindung zwischen den beiden Fällen. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war ein 69 Jahre alter Mann am Sonntagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der L300 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Sein Gesundheitszustand sei kritisch.

Wenig später fanden Einsatzkräfte im Nachbarort Ebernhahn eine leblose Frau. Die näheren Todesumstände seien Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei weiter mit.

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Ein gewaltsamer Tod werde derzeit nicht ausgeschlossen. Ob zwischen beiden Ereignissen ein Zusammenhang bestehe, werde geprüft.

Die Kriminaldirektion Koblenz übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht. Die L300 zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach blieb zeitweise gesperrt.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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