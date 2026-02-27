Ein Toter und neun Verletzte bei Wohnhausbrand in der Eifel

Landkreis Bitburg-Prüm - Bei einem Wohnhausbrand am Freitag in der Eifel ist ein Mensch ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Noch ist die Brandursache unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © Kevin Schößler/Mosel-News-TV

Wie Christian Hammes, der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Südeifel, berichtete, wurden zwei Einsatzkräfte ebenfalls verletzt und mussten versorgt werden.

Der Brand sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen und inzwischen gelöscht.

Das betroffene Haus steht in Fischbach-Oberraden im Kreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz).

Im Erdgeschoss befindet sich eine Gaststätte. Das Feuer entstand nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung im ersten Stock. Das Haus sei unbewohnbar, sagte Einsatzleiter Hammes. Die Gaststätte sei unbeschädigt geblieben.