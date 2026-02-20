Mann filmt heimlich auf Uni-Damenklo und wird von Studentin ertappt und gestellt
Mainz - Ein 55 Jahre alter Mann hat auf einer Frauentoilette an der Mainzer Universität heimlich Fotos gemacht, wurde von einer Studentin dabei erwischt und schließlich gestellt.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag den Vorfall, der sich bereits eine Woche zuvor am 13. Februar im Haus Recht und Wissenschaft I der Johannes-Gutenberg-Universität ereignet hatte.
Gegen 12 Uhr hatte die Studentin die Toilette betreten, als ihr zunächst eine ihr unbekannte Kommilitonin begegnete und die Räumlichkeit verließ. Kurz darauf sei ihr der 55-Jährige mit gerötetem Kopf entgegengekommen und habe sie angerempelt.
Dabei bemerkte die Zeugin, dass der Mann sein Handy in der Hand hielt und er damit gerade eine Videoaufnahme machte.
Die Studentin reagierte sofort und verständigte die Polizei. Der 55-Jährige verließ daraufhin zügig die Toilette. Kurze Zeit später habe die Frau ihn dann allerdings außerhalb des Gebäudes erneut gesehen und zur Rede gestellt.
Mit der Hilfe von Passanten wird der Mann gestoppt und festgehalten
Als der Mann sie erkannte, ergriff er die Flucht. Die Studentin folgte ihm allerdings, woraufhin mehrere unbeteiligte Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Gemeinsam sei es gelungen, den 55-Jährigen zu stoppen und so lange festzuhalten, bis die Polizei eintraf.
Die Beamten sahen sich das Handy des Mannes an und entdeckten darauf entsprechende Videos, die der 55-Jährige über oder unter den Trennwänden der Toilettenkabinen aufgenommen hatte.
Gegend den Mann wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und die Mainzer Kripo ermittelt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.
Insbesondere bitten die Ermittler Frauen, die sich am 13. Februar zwischen 11 und 12 Uhr in der betroffenen Toilette befunden haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 06131/65-33999 entgegengenommen.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/denboma, 123rf/gesrey