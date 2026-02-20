Mann filmt heimlich auf Uni-Damenklo und wird von Studentin ertappt und gestellt

Mainz - Ein 55 Jahre alter Mann hat auf einer Frauentoilette an der Mainzer Universität heimlich Fotos gemacht, wurde von einer Studentin dabei erwischt und schließlich gestellt.

Der Mann hatte auf einer Damentoilette der Uni Mainz heimlich gefilmt. © Bild-Montage: 123rf/denboma, 123rf/gesrey

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag den Vorfall, der sich bereits eine Woche zuvor am 13. Februar im Haus Recht und Wissenschaft I der Johannes-Gutenberg-Universität ereignet hatte.

Gegen 12 Uhr hatte die Studentin die Toilette betreten, als ihr zunächst eine ihr unbekannte Kommilitonin begegnete und die Räumlichkeit verließ. Kurz darauf sei ihr der 55-Jährige mit gerötetem Kopf entgegengekommen und habe sie angerempelt.

Dabei bemerkte die Zeugin, dass der Mann sein Handy in der Hand hielt und er damit gerade eine Videoaufnahme machte.

Die Studentin reagierte sofort und verständigte die Polizei. Der 55-Jährige verließ daraufhin zügig die Toilette. Kurze Zeit später habe die Frau ihn dann allerdings außerhalb des Gebäudes erneut gesehen und zur Rede gestellt.