Feuer in Klinik-Wohnheim: 53 Menschen müssen evakuiert werden

Landkreis Südwestpfalz - In einem Wohnheim für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in der Pfalzklinik in Dahn ( Rheinland-Pfalz ) hat es am Sonntagabend gebrannt. Die 53 Personen im Gebäude mussten evakuiert werden.

Nach dem Brand ist das Wohnheim nicht bewohnbar. Auch besichtigt werden konnte der Brandort noch nicht. © Polizeiinspektion Dahn

Drei der Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Wohnheim ist zurzeit nicht bewohnbar. Insgesamt 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen mitteilte, war das Feuer gegen 20 Uhr im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehr habe ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden können.

Die 53 Personen im Inneren des Gebäudes hätten sich teils eigenständig in Sicherheit bringen können, teils mussten sie aus dem Haus gerettet werden.