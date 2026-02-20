19-Jähriger schlägt seinen Bruder k. o., dann verletzt er fünf Polizisten

Mainz - Ein junger Mann hat im Mainzer Stadtteil Mombach seinen Bruder und mehrere Polizisten verletzt.

Fünf Polizisten erlitten leichte Verletzungen, als sie den 19-Jährigen fixieren wollten. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Am späten Donnerstagnachmittag sei der 19-Jährige zunächst in einen Streit mit seinem Bruder geraten, teilte die Polizei mit. Der Bruder habe dem jungen Mann vorgeworfen, drogenabhängig zu sein.

Während des Streits habe der 19-Jährige seinem Bruder einen Schlag gegen das Kinn versetzt, woraufhin dieser zu Boden gegangen sei und kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe.

Auch gegenüber den angerückten Polizeibeamten habe sich der Mann im Anschluss aggressiv und unkooperativ verhalten.

"Er stieß zunächst eine Beamtin weg und versetzte einem weiteren Beamten während der versuchten Fesselung einen Faustschlag ins Gesicht", hieß es.