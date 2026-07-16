Fahrgastschiff sorgt für Ölteppich auf der Mosel, Passagiere hängen an Schleuse fest
Von Shireen Broszies
Trier - Ein technischer Defekt eines Passagierschiffs sorgt zurzeit für einen Ölteppich auf der Mosel. Die 124 Menschen an Bord müssen vorerst an der Schleuse bleiben
Demnach haben sich am frühen Donnerstagmorgen mehr als 100 Liter Diesel auf der Mosel ausgebreitet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei bildete sich der Ölteppich in Höhe der Schleuse Detzem, der sich über die gesamte Breite des Flusses und rund 500 Meter flussabwärts erstreckte.
Die Feuerwehr kann den Kraftstoff wegen der Strömung nicht abschöpfen oder absaugen. Der Diesel liegt als Film auf der Wasseroberfläche, sagte ein Sprecher.
Dem Schiff wurde die Weiterfahrt bis zur weiteren technischen Klärung untersagt. Es werde jetzt untersucht, ob und wann das Schiff weiterfahren könne, sagte ein Sprecher.
Die 124 Passagiere an Bord sind nach Angaben der Wasserschutzpolizei nicht in Gefahr, müssen aber vorerst an der Schleuse bleiben.
Titelfoto: Sascha Ditscher/dpa