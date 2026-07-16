Fahrgastschiff sorgt für Ölteppich auf der Mosel, Passagiere hängen an Schleuse fest

Trier - Ein technischer Defekt eines Passagierschiffs sorgt zurzeit für einen Ölteppich auf der Mosel. Die 124 Menschen an Bord müssen vorerst an der Schleuse bleiben

Die 124 Passagiere hängen mit dem Fahrgastschiff an einer Schleuse an der Mosel fest, bis die Ursache des technischen Defekts geklärt ist. (Archivbild) © Sascha Ditscher/dpa

Demnach haben sich am frühen Donnerstagmorgen mehr als 100 Liter Diesel auf der Mosel ausgebreitet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei bildete sich der Ölteppich in Höhe der Schleuse Detzem, der sich über die gesamte Breite des Flusses und rund 500 Meter flussabwärts erstreckte.

Die Feuerwehr kann den Kraftstoff wegen der Strömung nicht abschöpfen oder absaugen. Der Diesel liegt als Film auf der Wasseroberfläche, sagte ein Sprecher.